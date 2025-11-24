Uttar Pradeshराष्ट्रीय

सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

Shanti Kumari24 November 2025 - 5:07 PM
2 minutes read
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir : रामलला की नगरी अयोध्या एक बार फिर जगमगाने के लिए तैयार है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां लगभग पूरी तरह से हो चुकी है। 25 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासित ध्वजारोहण का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप भी मिलेगा क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की सफलता का प्रतीक है। हालांकि इस कार्यक्रम के बीच सियासी हलचल भी पीक पर है।

सियासत भी तेज
दो दिन पहले सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाया कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे। इस पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें अभी तक समारोह का आधिकारिक न्योता नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें न्योता मिला तो वह सारा कामधाम छोड़कर नंगे पैर वहां जाएंगे।

सांसदों के बयान
अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, “दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।” उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने प्रभु श्रीराम के राज की मान्यताओं को बिगाड़ दिया है। वहीं, इटावा से सपा सांसद जितेंद्र दोहरे ने तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर के ध्वजारोहण जैसे धार्मिक कार्यक्रम में पीएम का जाना राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाता।

भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि सपा नेताओं को अयोध्या की भव्यता चुभती है और वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

स्थानीय सांसद की नजर
अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि स्थानीय सांसद होने के नाते वह समारोह की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के चलते सुरक्षा और अन्य तैयारियां सरकारी अधिकारियों के ऊपर हैं। उन्होंने कहा, “अयोध्या में पैदा होने और सांसद होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं तैयारियों का अवलोकन करने गया था।”

धार्मिक आस्था और खुशी
अवधेश प्रसाद ने समारोह में भाग लेने की अपनी खुशी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रभु श्रीराम, हनुमान जी, मां सीता और सरयू माई की कृपा प्राप्त है और इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनकर वह गर्व महसूस कर रहे हैं।

राम मंदिर का यह ध्वजारोहण समारोह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि अयोध्या के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का भी प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम देशभर में उत्साह और श्रद्धा का संचार करेगा।

ये भी पढ़ें राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari24 November 2025 - 5:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

24 November 2025 - 7:20 PM
Photo of Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

24 November 2025 - 6:44 PM
Photo of राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

24 November 2025 - 4:04 PM
Photo of पवन सिंह बोले- “मेरा सौभाग्य रहा”, धर्मेंद्र के निधन पर शेयर की पुरानी तस्वीर

पवन सिंह बोले- “मेरा सौभाग्य रहा”, धर्मेंद्र के निधन पर शेयर की पुरानी तस्वीर

24 November 2025 - 3:10 PM
Photo of अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

24 November 2025 - 3:01 PM
Photo of धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

24 November 2025 - 2:20 PM
Photo of Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

24 November 2025 - 1:44 PM
Photo of जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

24 November 2025 - 11:32 AM
Photo of जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

24 November 2025 - 9:30 AM
Photo of Rajnath Singh on Sindh : पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा- कभी भी बदल सकता है बॉर्डर

Rajnath Singh on Sindh : पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा- कभी भी बदल सकता है बॉर्डर

23 November 2025 - 7:10 PM
Back to top button