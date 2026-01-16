Other Statesराज्यवायरल

बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

Ajay Yadav16 January 2026 - 10:06 AM
1 minute read
Relationship Goals :
बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

फटाफट पढ़ें:

  • वीडियो में प्यार की असंभव कोशिश
  • मामला गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे से जुड़ा है
  • अविक ने 26 किमी दौड़ आयोजित की
  • वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ
  • 26वें बर्थडे पर दौड़ से ख्वाहिश पूर

Relationship Goals : प्यार के लिए चांद तोड़ लाने जैसी बातें अक्सर कविताओं और कहानियों में सुनी जाती हैं. असल में यह नामुमकिन है, लेकिन सच्चे प्यार में लोग असंभव को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. चांद तोड़ना तो नहीं हुआ, लेकिन प्यार की एक छोटी-सी ख्वाहिश पूरी की गई, और यही वीडियो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया.

बता दें कि ये मामला एक गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन से जुड़ा है. वह बीमार थी और चाहती थी कि अगर तबीयत ठीक रहती, तो अपने जन्मदिन पर 26 किलोमीटर की दौड़ पूरी करती. उसकी अधूरी ख्वाहिश उसके बॉयफ्रेंड ने अपने अंदाज में पूरी कर दी.

अविक ने गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाई

अविक ने यह वीडियो अपने और गर्लफ्रेंड सिमरन के जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया. वीडियो की शुरुआत में सिमरन बताती हैं कि वह अपने जन्मदिन पर 26 किलोमीटर ती दौड़ पूरी करना चाहती थीं, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई.

https://www.instagram.com/reel/DTHjNtdAMXf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

वीडियो में इसके बाद अविक कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अब 26 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसके जन्मदिन पर 26 किलोमीटर दौड़ लगाने जा रहा हूं.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 January 2026 - 10:06 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

16 January 2026 - 8:16 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

15 January 2026 - 7:34 PM
Photo of अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

15 January 2026 - 7:11 PM
Photo of भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

15 January 2026 - 3:42 PM
Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Photo of BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

15 January 2026 - 9:51 AM
Photo of सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

14 January 2026 - 7:04 PM
Back to top button