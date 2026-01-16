फटाफट पढ़ें:

वीडियो में प्यार की असंभव कोशिश

मामला गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे से जुड़ा है

अविक ने 26 किमी दौड़ आयोजित की

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ

26वें बर्थडे पर दौड़ से ख्वाहिश पूर

Relationship Goals : प्यार के लिए चांद तोड़ लाने जैसी बातें अक्सर कविताओं और कहानियों में सुनी जाती हैं. असल में यह नामुमकिन है, लेकिन सच्चे प्यार में लोग असंभव को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. चांद तोड़ना तो नहीं हुआ, लेकिन प्यार की एक छोटी-सी ख्वाहिश पूरी की गई, और यही वीडियो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया.

बता दें कि ये मामला एक गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन से जुड़ा है. वह बीमार थी और चाहती थी कि अगर तबीयत ठीक रहती, तो अपने जन्मदिन पर 26 किलोमीटर की दौड़ पूरी करती. उसकी अधूरी ख्वाहिश उसके बॉयफ्रेंड ने अपने अंदाज में पूरी कर दी.

अविक ने गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाई

अविक ने यह वीडियो अपने और गर्लफ्रेंड सिमरन के जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया. वीडियो की शुरुआत में सिमरन बताती हैं कि वह अपने जन्मदिन पर 26 किलोमीटर ती दौड़ पूरी करना चाहती थीं, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई.

https://www.instagram.com/reel/DTHjNtdAMXf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

वीडियो में इसके बाद अविक कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अब 26 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसके जन्मदिन पर 26 किलोमीटर दौड़ लगाने जा रहा हूं.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप