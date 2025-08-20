फटाफट पढ़ें

Delhi News : आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली प्रदेश इकाई के प्रदेश संयोजक समेत तमाम नेताओं ने इस हमले को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी. आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों.

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर हमले को कड़ी निंदा की

“आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर कहा कि जानकारी मिली है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की. मैं इसे पूरी तरह निंदनीय मानता हूं. हमारे समाज और देश में किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है. यह बात महात्मा गांधी ने हमें 100 साल पहले सिखाई थी. सवाल यह है कि वे कौन से दल और विचारधाराएं हैं जो देश और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं?

नागरिकों के साथ गलत व्यवहार भी है हिंसा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंसा केवल किसी मुख्यमंत्री पर हमला करना ही नहीं है. जब एसएससी के छात्र और शिक्षक अपने हक मांग रहे हैं और उन पर पुलिस बर्बरता करती है, यह भी हिंसा है. जब किसान अपने अधिकारों के लिए महीनों तक धूप, बारिश और सर्दी में डटे रहे, और उन पर पुलिस ने बर्बरता की, सिर फोड़े, जमीन पर घसीटा, यह भी हिंसा है. छोटे-छोटे मामलों में पुलिस जिस तरह नागरिकों के साथ व्यवहार करती है, वह अधिकार उसके पास नहीं है. सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट को है. इसलिए पुलिस का नागरिकों के साथ गलत व्यवहार भी हिंसा है.

भाजपा ने हमले को जनता की नाराजगी से जोड़ा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल पर हमले हुए, जैसे कि हाल के चुनाव के दौरान, हमारी विधानसभा में भाजपा के कट्टर समर्थक ने रैली में उन पर हमला किया. उसे हम लोग अच्छे से जानते हैं. उसने कोई स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, जो मेरे ऊपर भी गिरी. भाजपा ने कहा कि वह सिविल डिफेंस वॉलंटियर था. चूंकि वह केजरीवाल से नाराज था, इसलिए उसने हमला किया. जब भी केजरीवाल पर हमले हुए, भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि दिल्ली की जनता नाराज है, इसलिए ऐसा हुआ.

सभी दलों से हिंसा की निंदा करने की अपील की

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी यह नहीं कहेगी कि दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता से नाराज है, इसलिए उन पर हमला हुआ. मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता से नाराज हो सकती है, लेकिन नाराजगी का मतलब यह नहीं कि कोई हिंसा करें. यह पूरी तरह गलत है. लेकिन मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि आज हम बड़े दिल से उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम यह नहीं सोचते कि हमला भाजपा पर हुआ, कांग्रेस पर हुआ, या हम पर हुआ. सिद्धांत के तौर पर हिंसा गलत है. सभी पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने हमलों को जायज नहीं माना

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें किसी भी हमले को जायज ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा भाजपा ने केजरीवाल पर हमलों के दौरान बार-बार किया. हम कहते हैं कि यह हमला, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, जायज नहीं है. हिंसा जायज नहीं है. भाजपा को सोचना होगा कि वे कौन से दल और संस्थाएं हैं जो समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं. मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री को चोट नहीं लगी होगी और वे जल्द जनता के बीच लौटेंगी. हमारी ओर से उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है. कोई भी हिंसा, हर तरह की हिंसा की सिर्फ और सिर्फ निंदा होनी चाहिए. हम वो नहीं जो किसी भी हिंसा को जस्टिफाई करें. आशा हैं सभी दल अनुसरण करेंगे. हम रेखा गुप्ता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री पर हमले की कड़ी निंदा की

उधर, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

पुलिस से कार्रवाई की मांग की

वहीं, “आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लोगों में हताशा बढ़ी है. उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे. ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई हमला करे. इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता. आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है. हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं. साथ ही, हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी गहन जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए. हम यह कामना करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह सुरक्षित हैं.

