Apple Fifth Store : Apple दिल्ली से सटे नोएडा में अपना पांचवा रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है। यह कंपनी का तीसरा आउटलेट होगा। ऐपल पोर्टल से यह जानकारी प्राप्त हुई है। Apple कंपनी यह स्टोर 11 दिसंबर को नोएडा DLF मॉल ऑफ इंडिया में ओपन करेगी।

Apple की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

एपल के CEO टिम कुक ने भी कई बार कहा है कि भारत कंपनी के लिए एक बहुत तेजी से बढ़ता और महत्वपूर्ण बाजार बन चुका है। कंपनी यहां लगातार 15 तिमाहियों से रिकॉर्ड बिक्री कर रही है।

सितंबर की तिमाही में एपल भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। इस दौरान कंपनी ने करीब 50 लाख iPhone बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है।

मार्केट रिसर्च कंपनी IDC का कहना है कि 2025 में एपल भारत में 15 करोड़ से ज्यादा iPhone बेच सकता है। ऐसा होने पर देश में एपल का मार्केट शेयर पहली बार 10% से ऊपर जा सकता है।

अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी

भारत में Apple के अपने आउटलेट खोलने से कंपनी को उम्मीद है कि iPhone के साथ-साथ उसके अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ेगी, जैसे- iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch और दूसरी एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं। इससे Apple का पूरा ईकोसिस्टम और भी मजबूत होगा।

ग्राहकों के मिलेगा सीधा लाभ

भारत में Apple स्टोर खुलने से अब ग्राहक सीधे Apple के कर्मचारियों से बात कर सकते हैं। इससे कंपनी को भी अपने यूज़र्स से सीधा जुड़ने का मौका मिलता है। इस तरह Apple ग्राहकों की पसंद, सुझाव और समस्याओं को आसानी से समझ पाएंगे।

ये भी पढ़ें- पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों का ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप