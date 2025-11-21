Up News : अब तक तो प्रेमी के लिए पत्नियों द्वारा पतियों के हत्या की खबर सामने आ रही थी और अभी भी आ ही रही है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी पत्नी थी जिसने किसी और से प्यार तो किया लेकिन पति से गद्दारी नहीं कर पाई। प्रेमी के द्वारा उसे भी अन्य महिलाओं की तरह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर देती हैं, लेकिन इस पत्नी ने पति को मौत की निंद सुलाने के बजाय खुद को खत्म करना उचित समझा।

जी हां, दरअसल, यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है, जहां एक विवाहिता ने अपने प्रेमी द्वारा पति की हत्या करने की दी जा रही दबाव से खुद की जान ले ली। प्रेमी की मंशा थी कि वह अपनी प्रेमिका के पति को खत्म करवाकर उससे शादी करेगा और उसके साथ जिंदगी बिताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शायद उस महिला का इमान अपने पति के लिए डगमगा नहीं पाया।

पति की हत्या के लिए दबाव बना रहा था प्रेमी

यह पूरा मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी पति की जहर देकर हत्या के लिए दबाव बना रहा था। मृतका के पति राजू सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी रोशनी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह पति को जहर दिलाकर हत्या करवाने के बाद विवाहिता से खुद शादी करना चाहता था।

20 नवंबर को हुई विवाहिता की मौत

इस बात को लेकर वह विवाहिता को बार-बार ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे तनाव में आकर विवाहिता ने 18 नवंबर को सुबह 10 बजे जहर का सेवन कर लिया, जहां दो दिन बाद 20 नवंबर को विवाहिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पत्नी ने मृत्यु से पहले खुद इस बात की पुष्टि की है।

पति ने दी तहरीर

वहीं इस हादसे के बाद पीड़ित पति ने आरोपित के खिलाफ थाने में तहरीर दी है थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि विवाहिता का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हुई है पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

