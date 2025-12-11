Uttar Pradeshमौसम

UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

Ajay Yadav11 December 2025 - 8:36 AM
1 minute read
Uttar Pradesh weather :
UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

Uttar Pradesh weather : उत्तर प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है और कोहरा ने कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर दी है. गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला. बढ़ती ठंड के साथ सुबह और रात के समय कोहरे ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. विशेषकर तराई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है. लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

तराई जिलों में कोहरे पर अलर्ट

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के तराई जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच में घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कुशीनगर-बहराइच में कोहरा

बुधवार को कुशीनगर में दृश्यता शून्य तक जा पहुंची, वहीं बहराइच में दृश्यता 25 मीटर दर्ज हुई. इधर मौसम को लेकर नया अपडेट भी सामने आया है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके असर से प्रदेश के मौसम में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

उत्तर प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में दो दिन बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके प्रभाव से अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वा हवाओं का बहाव रहेगा और कुछ स्थानों पर छिटपुट बादल भी दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा दिन और रात के ताप में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा, 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 December 2025 - 8:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

11 December 2025 - 1:44 PM
Photo of बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

11 December 2025 - 1:10 PM
Photo of Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

11 December 2025 - 12:41 PM
Photo of पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

10 December 2025 - 5:39 PM
Photo of यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

10 December 2025 - 2:59 PM
Photo of मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

10 December 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

10 December 2025 - 8:44 AM
Photo of SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

9 December 2025 - 2:48 PM
Photo of कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

8 December 2025 - 4:35 PM
Photo of अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

8 December 2025 - 2:16 PM
Back to top button