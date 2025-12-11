Uttar Pradesh weather : उत्तर प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है और कोहरा ने कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर दी है. गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला. बढ़ती ठंड के साथ सुबह और रात के समय कोहरे ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. विशेषकर तराई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है. लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

तराई जिलों में कोहरे पर अलर्ट

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के तराई जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच में घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कुशीनगर-बहराइच में कोहरा

बुधवार को कुशीनगर में दृश्यता शून्य तक जा पहुंची, वहीं बहराइच में दृश्यता 25 मीटर दर्ज हुई. इधर मौसम को लेकर नया अपडेट भी सामने आया है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके असर से प्रदेश के मौसम में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

उत्तर प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में दो दिन बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके प्रभाव से अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वा हवाओं का बहाव रहेगा और कुछ स्थानों पर छिटपुट बादल भी दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा दिन और रात के ताप में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

