UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में बीजेपी के 85 से 90 वोटरों के नाम कटने का दावा किया है जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा सपा के पीडीए प्रहरी की वजह से बीजेपी अपने माफिक जुगाड़ नहीं कर पाई.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक बड़ी पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- ‘उप्र के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो चार करोड़ मतदाता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किये गये हैं, उनमें से 85-90% भाजपा के वोटर हैं.

इसका पहला मतलब यह हुआ कि ‘पीडीए प्रहरी’ की सतर्कता के चलते SIR में बीजेपी का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया.



वहीं, दूसरा मतलब यह हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गये 85-90% वोटर बीजेपी के निकले मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे.



तीसरा मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुताबिक अगर चार करोड़ मतदाता में, यदि कम भी मानें तो 85% मतलब तीन करोड़ 40 लाख (3,40,00,000) मतदाता कम हो गये जो बीजेपी के मतदाता थे.

• चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल तीन करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गये.

पांचवां मतलब यह हुआ कि 3,40,00,000 मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे.



वहीं, छठा मतलब, इस गणित से ये निकला कि बीजेपी आने वाले चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और बीजेपी की हार का ये गणित और पीडीए की जीत का अंकगणित’, आकांक्षा और ‘अपनी पीडीए सरकार’ बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाजे से साथ निभानेवाले अन्य दलों से टिकट माँगनेवाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे

चुनाव में पीडीए प्रहरी दोगुनी सतर्क

इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखते हुए चुनाव समय दो हफ़्ते बढ़ाया. अब पीडीए प्रहरी SIR में दोगुनी सतर्कता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा: तू जहाँ-जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा!’

आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि एसआईआर में प्रदेश के 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए है, जिनमें 85-90 फ़ीसद वोटर बीजेपी के है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बचे हुए नाम लिस्ट में डलवाने का आह्वान किया है.

