Uttar Pradesh

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

Ajay Yadav15 December 2025 - 11:25 AM
2 minutes read
UP News :
अखिलेश यादव ने बीजेपी के SIR जुगाड़ पर सीएम योगी के बयान पर कसा तंज, कहा-'बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..'

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में बीजेपी के 85 से 90 वोटरों के नाम कटने का दावा किया है जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा सपा के पीडीए प्रहरी की वजह से बीजेपी अपने माफिक जुगाड़ नहीं कर पाई.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक बड़ी पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- ‘उप्र के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो चार करोड़ मतदाता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किये गये हैं, उनमें से 85-90% भाजपा के वोटर हैं.

  • इसका पहला मतलब यह हुआ कि ‘पीडीए प्रहरी’ की सतर्कता के चलते SIR में बीजेपी का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया.
  • वहीं, दूसरा मतलब यह हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गये 85-90% वोटर बीजेपी के निकले मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे.
  • तीसरा मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुताबिक अगर चार करोड़ मतदाता में, यदि कम भी मानें तो 85% मतलब तीन करोड़ 40 लाख (3,40,00,000) मतदाता कम हो गये जो बीजेपी के मतदाता थे.

• चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल तीन करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गये.

  • पांचवां मतलब यह हुआ कि 3,40,00,000 मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे.
  • वहीं, छठा मतलब, इस गणित से ये निकला कि बीजेपी आने वाले चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और बीजेपी की हार का ये गणित और पीडीए की जीत का अंकगणित’, आकांक्षा और ‘अपनी पीडीए सरकार’ बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाजे से साथ निभानेवाले अन्य दलों से टिकट माँगनेवाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे

चुनाव में पीडीए प्रहरी दोगुनी सतर्क

इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखते हुए चुनाव समय दो हफ़्ते बढ़ाया. अब पीडीए प्रहरी SIR में दोगुनी सतर्कता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा: तू जहाँ-जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा!’

आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि एसआईआर में प्रदेश के 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए है, जिनमें 85-90 फ़ीसद वोटर बीजेपी के है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बचे हुए नाम लिस्ट में डलवाने का आह्वान किया है.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 December 2025 - 11:25 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

14 December 2025 - 3:34 PM
Photo of यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

14 December 2025 - 2:15 PM
Photo of नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

14 December 2025 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

13 December 2025 - 5:50 PM
Photo of पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

13 December 2025 - 3:36 PM
Photo of दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

13 December 2025 - 1:06 PM
Photo of केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

13 December 2025 - 12:24 PM
Photo of लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

12 December 2025 - 2:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

12 December 2025 - 12:43 PM
Photo of सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

11 December 2025 - 5:52 PM
Back to top button