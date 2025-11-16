फटाफट पढ़ें

अखिलेश ने कांग्रेस को भरोसेमंद साथी बताया

कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ जरूरी है

गठबंधन सुधार पर टिप्पणी करने से बचे

बिहार में बीजेपी 89 सीटें जीतकर आगे रही

महागठबंधन 31 सीटों पर सिमटकर पीछे रहा

Akhilesh Yadav : कर्नाटक पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार के बावजूद कांग्रेस के लिए नरम रूख दिखाते हुए बड़ा बयान दिया. अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस एक मित्रवत पार्टी और सहयोगी पार्टी है और आगे भी साथ रहेगी, उन्होंने कहा कि मैं रिश्ते निभाना जानता हूं और मुझे न तो केंद्र सरकार की परवाह है और न ही बीजेपी की.

अखिलेश ने कांग्रेस को भरोसेमंद साथी बताया

अखिलेश यादव ने कर्नाटक में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, ‘मैं अभी एक कांग्रेस नेता के घर के सामने खड़ा हूं. बीजेपी कुछ भी कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. ‘हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो, तब उसका साथ दिया जाता है.

अखिलेश यादव ने कहा राजनीति में हार-जीत लगी रहती है. ऐसे में उन्होंने हाल फिलहाल यानी अभी गठबंधन ‘सुधारों’ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सही समय आने पर वे सुझाव जरूर देंगे. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि कर्नाटक सरकार स्थिर है.

बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. जेडीयू ने भी 85 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. चिराग पासवान की लोजपा (रावि विलास) को 19, हम (सेक्युलर) को 5 और आरएलएम की 4 सीटें मिली. इस तरह एनडीए ने कुल 202 सीटें हासिल कर डबल सेंचुरी पूरी की और आराम से बहुमत पार किया.

वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. आरजेडी को 25 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और वीआईपी का खाता तक नहीं खुला, जिसके चलते पूरा गंठबंधन सिर्फ 35 सोटों पर सिमट गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप