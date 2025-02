Share

Akhilesh Yadav on BJP : मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्हें फिर गंगा में डुबकी लगानी होगी। बूथ स्तर के अधिकारी कैसे नियुक्त हुए। CO किसे भेजा गया या SO किसे बनाया गया?

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, “भाजपा के सभी लोगों ने मिल्कीपुर(उपचुनाव में) में जो बेइमानी की है, उसके लिए उन्हें फिर (गंगा में)डुबकी लगानी होगी। बूथ स्तर के अधिकारी कैसे नियुक्त हुए। CO किसे भेजा गया या SO किसे बनाया गया? जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि उन्हें इसके बाद मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। भाजपा ऐसी नहीं है कि बिना परोपकार के अच्छी पोस्टिंग दे। चुनाव आयोग कहां है?

अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग कितने समय से राजनीति में हैं क्या एक पुलिस के अधिकारी का यही व्यवहार होगा?… भाजपा के लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कल मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं।

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को कैबिनेट ने किया पास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप