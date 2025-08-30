Uttar Pradesh

फर्जी प्रमाण पत्र पर 71 छात्रों का एडमिशन, जांच में 64 दस्तावेज निकले फर्जी, कार्रवाई के आदेश

Ajay Yadav30 August 2025 - 1:17 PM
फर्जी प्रमाण पत्र पर 71 छात्रों का एडमिशन, जांच में 64 दस्तावेज निकले फर्जी, कार्रवाई के आदेश

  • यूपी में नीट यूजी में फर्जीवाड़ा सामने आया
  • 71 छात्रों ने फर्जी प्रमाण पत्र से दाखिला लिया
  • मेरठ से सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र मिले
  • डीजीएमई ने सभी एडमिशन रद्द कर दिए हैं
  • आरोपियों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं

NEET UG 2025 : लखनऊ में नीट यूजी 2025 को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 71 छात्रों को एडमिशन दिलाए जाने का मामला सामने आया है.

बता दें कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में NEET UG के तहत राज्य कोटे की कुल 4442 सीट हैं. इनमें में 2 फीसदी आरक्षण के तहत 88 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के लिए आरक्षित थीं. ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए 79 सीटें आवंटित हुई. जिनमें 71 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया.

फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाने का संदेह हुआ

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक उम्मीदवार द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाने का संदेह हुआ. मामला सामने आने के बाद आगरा के डीएम से जांच कराई गई. जिसमें 21 अगस्त को प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए रिपोर्ट भेजी गई.

मामले का खुलासा होने के बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की जांच शुरू की गई. इसके तहत आगरा, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और बुलंदशहर के डीएम से जारी प्रमाण पत्र की रिपोर्ट मांगी गई.

मेरठ से सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र मिले

इन जिलों से मिली रिपोर्ट में कुल 64 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. जांच में सामने आया कि सबसे अधिक 15 फर्जी प्रमाण पत्र मेरठ से जारी किए गए थे. इसके अलावा सहारनपुर और बलिया से 12-12, भदोही और गाजीपुर से 9-9, वाराणसी से तीन, गाजियाबाद से दो, जबकि आगरा और बुलंदशहर से एक-एक प्रमाण पत्र फर्जी जारी किया गया था.

जांच के बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के काउंसलिंग बोर्ड ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों का एडमिशन रद्द कर दिया है. डीजीएमई किंजल सिंह ने इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही, साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं.

Ajay Yadav30 August 2025 - 1:17 PM
