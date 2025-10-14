Punjabराज्य

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

Amzad Khan14 October 2025 - 9:34 PM
1 minute read
Aashirwad Scheme Punjab
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अधिकारी

Aashirwad Scheme Punjab : पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के जीवन में नई रोशनी फैलाई है. सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 1718 लाभार्थियों को 8.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

विवाह के लिए वित्तीय सहायता

यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है. राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि मदद सुरक्षित और त्वरित रूप से पहुंच सके.

लाभार्थियों की पात्रता

आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:

  • लाभार्थी पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए.
  • प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ दिया जा सकता है.

जिला-वार लाभार्थियों की संख्या

जिला-वार लाभार्थियों में शामिल हैं:

  • बरनाला: 7, बठिंडा: 171, फरीदकोट: 14, फिरोजपुर: 46
  • श्री फतेहगढ़ साहिब: 61, गुरदासपुर: 344, होशियारपुर: 23, जालंधर: 174
  • मोगा: 163, श्री मुक्तसर साहिब: 42, पटियाला: 148, रूपनगर: 154
  • एस.ए.एस. नगर: 52, एस.बी.एस. नगर: 123, संगरूर: 101, मालेरकोटला: 95

सरकार की प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लोक-कल्याण और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पंजाब सरकार लगातार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रयासशील है.

योजना का सामाजिक प्रभाव

आशीर्वाद योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि बेटियों का आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ाती है. यह साबित करता है कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं, तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए खुशियों के दरवाज़े खुलते हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan14 October 2025 - 9:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

14 October 2025 - 8:05 PM
Photo of मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

14 October 2025 - 7:37 PM
Photo of हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया

14 October 2025 - 6:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Photo of पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

14 October 2025 - 3:46 PM
Photo of पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

14 October 2025 - 3:42 PM
Photo of वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

14 October 2025 - 3:16 PM
Photo of पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

14 October 2025 - 3:02 PM
Photo of खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

14 October 2025 - 2:30 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

14 October 2025 - 2:10 PM
Back to top button