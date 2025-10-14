Aashirwad Scheme Punjab : पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के जीवन में नई रोशनी फैलाई है. सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 1718 लाभार्थियों को 8.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

विवाह के लिए वित्तीय सहायता

यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है. राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि मदद सुरक्षित और त्वरित रूप से पहुंच सके.

लाभार्थियों की पात्रता

आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:

लाभार्थी पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए.

परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए.

प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ दिया जा सकता है.

जिला-वार लाभार्थियों की संख्या

जिला-वार लाभार्थियों में शामिल हैं:

बरनाला: 7, बठिंडा: 171, फरीदकोट: 14, फिरोजपुर: 46

श्री फतेहगढ़ साहिब: 61, गुरदासपुर: 344, होशियारपुर: 23, जालंधर: 174

मोगा: 163, श्री मुक्तसर साहिब: 42, पटियाला: 148, रूपनगर: 154

एस.ए.एस. नगर: 52, एस.बी.एस. नगर: 123, संगरूर: 101, मालेरकोटला: 95

सरकार की प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लोक-कल्याण और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पंजाब सरकार लगातार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रयासशील है.

योजना का सामाजिक प्रभाव

आशीर्वाद योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि बेटियों का आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ाती है. यह साबित करता है कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं, तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए खुशियों के दरवाज़े खुलते हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप