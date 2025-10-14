Navneet Chaturvedi nomination Scam : पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए जयपुर (राजस्थान) निवासी नवनीत चतुर्वेदी, जो स्वयं को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को लेकर पंजाब विधानसभा के विधायकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं. शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि नवनीत चतुर्वेदी ने कथित तौर पर विधायकों के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर नामांकन पत्र दाखिल किए.

विधायकों ने जताई शिकायत

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कई संदेश और सोशल मीडिया पोस्टें मिलीं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि उनके नाम नवनीत चतुर्वेदी द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों के रूप में शामिल किए गए हैं. नवनीत चतुर्वेदी ने राज्यसभा के लिए दो नामांकन दाखिल किए – पहला 6 अक्टूबर 2025 को और दूसरा 13 अक्टूबर 2025.

जाली दस्तावेज़ और डिजिटल प्रमाण

शिकायत में कहा गया कि प्रस्तावकों की एक हस्तलिखित सूची, जिसमें कथित रूप से विधायकों के हस्ताक्षर हैं, नामांकन पत्रों के साथ संलग्न की गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित की जा रही है. विधायकों ने साफ़ इनकार किया कि उन्होंने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए या समर्थन दिया. उन्होंने इस जालसाज़ी और धोखाधड़ी को संज्ञेय आपराधिक अपराध बताया.

पुलिस ने की कार्रवाई

इन शिकायतों के आधार पर नवनीत चतुर्वेदी पुत्र घनश्याम चतुर्वेदी, निवासी 402 सरयू अपार्टमेंट, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान) और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. जांच में फोरेंसिक और डिजिटल सबूत एकत्र किए जा रहे हैं और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी.

पंजाब पुलिस ने इस मामले को संवैधानिक अधिकारियों और जनता को भ्रमित करने का गंभीर मामला मानते हुए सख्त संज्ञान लिया है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

