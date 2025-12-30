Young Man Climbed Tower : यूपी के ग्रेटर नोएडा में शादी से इनकार होने पर एक युवक फिल्म शोले के ‘वीरू’ की तरह हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. युवक करीब 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. पुलिस और प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद लगभग तीन घंटे बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास हुई.

पुलिस के मुताबकि, युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी पंकज के रूप में हुई है. पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में काम करता है. वह एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया.

पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

शादी से इनकार के बाद पंकज मानसिक रूप से परेशान हो गया. मानसिक तनाव में वह युवती के इलाके में पहुंचा और पास ही लगे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. पंकज करीब तीन घंटे तक टावर पर बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था. इसके बाद पुलिस ने युवती के पिता को भी मौके पर बुलाया.

युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ

काफी देर तक बातचीत और समझाने के बाद युवक नीचे उतरने के लिए मान गया. पुलिस और परिवार की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. उतरने के बाद पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस के अनुसार युवक की काउंसलिंग कराई जा रही है और मामले की जांच जारी है.

