Road Accidents : उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. घाट क्षेत्र में बागधारा के पास एक बरात से लौट रही बोलेरो जीप सुबह करीब 2:30 बजे अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया. घायलों को खाई से निकालकर लोहाघाट उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में जारी

उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी और डॉ. अजीम ने बताया कि गंभीर रूप से घायल भास्कर पांडा (किलोटा) को प्राथमिक उपचार देने के बाद चंपावत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. वहीं धीरज (रुद्रपुर), राजेश (14, लाखतोली), चेतन चौबे (5 वर्ष, दिल्ली) और वाहन चालक देवदत्त (38, शेराघाट) सहित अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.

कठुआ जिले में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त

जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भंडार रोड पर गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. मृतकों में राकेश कुमार (गट्टी), जीवन (सिटिंग कोटे) और विक्की (खेम राज) शामिल हैं. जीवन और विक्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राकेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, घायलों में शशुपाल शर्मा (महानपुर) को सिर में चोट और बाएं पैर में फ्रैक्चर आया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें आगे के उपचार के लिए रेफरल की आवश्यकता है. मोहन सिंह (22 वर्ष) को सिर पर चोट और शरीर पर खरोंचें आई हैं, फिलहाल उसकी हालत ठीक है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

