Uttarakhand

सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उत्तराखंड में बोलेरो खाई में गिरी, जम्मू में ऑल्टो कार एक्सीडेंट

Ajay Yadav5 December 2025 - 11:44 AM
1 minute read
Road Accidents :
सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उत्तराखंड में बोलेरो खाई में गिरी, जम्मू में ऑल्टो कार एक्सीडेंट

Road Accidents : उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. घाट क्षेत्र में बागधारा के पास एक बरात से लौट रही बोलेरो जीप सुबह करीब 2:30 बजे अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया. घायलों को खाई से निकालकर लोहाघाट उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में जारी

उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी और डॉ. अजीम ने बताया कि गंभीर रूप से घायल भास्कर पांडा (किलोटा) को प्राथमिक उपचार देने के बाद चंपावत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. वहीं धीरज (रुद्रपुर), राजेश (14, लाखतोली), चेतन चौबे (5 वर्ष, दिल्ली) और वाहन चालक देवदत्त (38, शेराघाट) सहित अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.

कठुआ जिले में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त

जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भंडार रोड पर गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. मृतकों में राकेश कुमार (गट्टी), जीवन (सिटिंग कोटे) और विक्की (खेम राज) शामिल हैं. जीवन और विक्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राकेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, घायलों में शशुपाल शर्मा (महानपुर) को सिर में चोट और बाएं पैर में फ्रैक्चर आया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें आगे के उपचार के लिए रेफरल की आवश्यकता है. मोहन सिंह (22 वर्ष) को सिर पर चोट और शरीर पर खरोंचें आई हैं, फिलहाल उसकी हालत ठीक है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 December 2025 - 11:44 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

29 November 2025 - 6:34 PM
Photo of अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

29 November 2025 - 3:28 PM
Photo of उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

29 November 2025 - 1:51 PM
Photo of टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

24 November 2025 - 3:45 PM
Photo of नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

23 November 2025 - 8:50 AM
Photo of फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

22 November 2025 - 8:33 AM
Photo of उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, रजत जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा

उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, रजत जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा

9 November 2025 - 11:30 AM
Photo of रजत जयंती वर्ष में दीप्ति रावत भारद्वाज का आह्वान- सुशासन और जनभागीदारी से सशक्त होगा उत्तराखंड

रजत जयंती वर्ष में दीप्ति रावत भारद्वाज का आह्वान- सुशासन और जनभागीदारी से सशक्त होगा उत्तराखंड

5 November 2025 - 8:00 AM
Photo of केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

23 October 2025 - 11:11 AM
Photo of उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

19 October 2025 - 9:30 AM
Back to top button