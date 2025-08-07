Uttar Pradesh

मिर्जापुर में 350 गांव बाढ़ की चपेट में, घरों का सामान बहा, प्रशासन से मदद की उम्मीद

Mirzapur Flood :
  • मिर्जापुर में बाढ़ से 350 गांव प्रभावित
  • चार दिन से बिजली नहीं, नुकसान हुआ
  • परिवार घर छोड़ने को मजबूर, नाव नहीं मिली
  • जंगली जानवरों और सांपों का डर
  • राहत मिली, लेकिन सामान बह गया

Mirzapur Flood : उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. जिले के 350 गांव बाढ़ से प्रभावित है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि शासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है.

मिर्जापुर जिले के लगभग 350 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. जिनमें सदर तहसील का तिलठी गांव भी शामिल है. यहा बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिससे आना-जाना मुश्किल हो गया है. खेत खलिहान सब पानी में डूब चुके हैं.

पिछले चार दिनों से गांव में बिजली नहीं : ग्रामीण

मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले चार दिनों से गांव में बिजली नहीं है. उन्होंने बताया कि मक्का की फसल पूरी तरह डूब चुकी है. जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार, उनका लगभग ढाई लाख रूपये का नुकसान हुआ है. एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दस बीघे में कद्दू की फसल लगाई थी, जो पूरी तरह पानी में डूब गई. एक अन्य किसान ने बताया कि उसने नेनुआ, कद्दू, मक्का बोया था, जो सब खराब हो गया.

पानी भरने से परिवारों को घर छोड़ना पड़ा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार 2013 के मुकाबले कम पानी है, लेकिन फिर भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि 2013 में ऐसी समस्या नहीं थी. इसके अलावा, कई परिवारों का कहना है कि घर में कमर तक पानी भर जाने के कारण उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा है. ग्रामीणों ने बताया कि जब नाव की मांग करते हैं तो लेखपाल और SDM से परमिशन की बात की जाती है, लेकिन अनुमति मिल नहीं पाती.

जंगली जानवरों और सांपों का डर

इस समय गांव में लोग जंगली जानवरों जैसे सुअर, कुत्ते, सियार और जहरीले सांप से सबसे ज्यादा डर रहे है, ग्रामीण रातभर लाठी लेकर जागते हैं ताकि परिवार की सुरक्षा कर सकें. वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सरकार से राहत सामग्री मिली है और कुछ लोगों को राशन भी मिला है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है. जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सारा घरेलू सामान पानी में बह गया.

