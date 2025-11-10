फटाफट पढ़ें

फरीदाबाद में 300 किलो RDX और AK-47 बरामद

दिल्ली-NCR में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

अनंतनाग GMC से AK-47 बरामद किया गया

तीन डॉक्टरों पर आतंकी संबंधों का शक जताया

फरार डॉक्टर की तलाश और जांच जारी है

300 Kg Explosives : देश में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है. हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो RDX, दो AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली-NCR में होने वाली एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. इससे पहले अनंतनाग स्थित सरकारी मेडकल कॉलेज (GMC) के एक पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से भी एक Ak-47 राइफल बरामद की गई थी.

फरीदाबाद से विस्फोटक और हथियार बरामद

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज मामले में पहले गिरफ्तार डॉक्टर की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक और 2 AK-47 बरामद किए हैं. इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई थी. आदिल की गिरफ्तारी के बाद एक अन्य डॉक्टर को भी पकड़ा गया था. बरामदगी को लेकर अधिक विवरण और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

तीन डॉक्टरों पर आतंकी संबंधों का शक

मिली जानकारी के अनुसार, तीन डाक्टरों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है. कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा से दो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक डॉक्टर अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है. आशंका है कि इनका संबंध अंसार गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से हो सकता है. मामले में आगे जांच जारी है.

डॉक्टर आदिल के घर से हथियार बरामद

इस कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया है. जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर आदिल को कुछ दिन पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, श्रीनगर पुलिस ने उन्हें 7 नवंबर को हिरासत में लिया था. 8 नवंबर को उनके अनंतनाग स्थित घर से भारी मात्रा में विस्फोटक AK-47, दो पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई थी, अब फरीदाबाद से उनके कमरे से ये सभी चीजें हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं.

