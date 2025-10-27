Punjab

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का 239वां दिन: 1.1 किलो हेरोइन बरामद, 66 नशा तस्कर गिरफ्तार

Punjab News :

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” का 239वां दिन
  • राज्यभर में 261 ठिकानों पर छापेमारी हुई
  • 57 एफआईआर, 66 तस्कर पुलिस गिरफ्त में आए
  • 1.1 किलो हेरोइन और नशीली गोलियां जब्त हुईं
  • नशामुक्त पंजाब के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब पुलिस ने राज्य से नशे के पूरी तरह उन्मूलन के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 239वें दिन आज राज्यभर में 261 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान 57 एफआईआर दर्ज कर 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही पिछले 239 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 34,175 हो गई है.

हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 1331 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 3200 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. नशा विरोधी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

राज्यभर में 261 ठिकानों पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 47 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 700 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 261 स्थानों पर छापेमारी की. इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 280 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति एन्फोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की हुई है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

