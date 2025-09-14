फटाफट पढ़ें

14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है

10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है

1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था

हिंदी दिवस मातृभाषा के सम्मान का प्रतीक है

विश्व में हिंदी को पहचान दिलाने का प्रयास जारी है

Hindi Diwas 2025 : भारत एक बहुभाषी देश है, जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की अपनी एक विशेषता है. कोई भी भाषा दूसरी भाषा से कम नहीं है लेकिन हिन्दी भाषा शुरू से भारत की पहचान रही है और ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है. यही कारण है कि हिन्दी के महत्व और उपयोगिता को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कुछ लोग हिन्दी दिवस को लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और पूछते हैं कि जब जनवरी में हिन्दी दिवस मनाते हैं, तो फिर सितंबर में क्यों? उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को हिन्दी दिवस. यानी साल में दो अलग-अलग अवसर होते हैं जब हिन्दी भाषा को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं.

1949 में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिला था

बता दें कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. इसके बाद 1953 से इस दिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. ये दिन हिन्दी के महत्व, उपयोगिता और हिन्दीभाषी होने के गर्व को बढ़ाता है. ये हमारी मातृभाषा के प्रति हमारे आदर को दर्शाने का दिन है.

हिन्दी दिवस मातृभाषा के सम्मान का प्रतीक

हिन्दी को वैश्विक पहचान और सम्मान दिलाने के 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाता है. यह तारीख इसलिए खास है क्योंकि 1975 में इसी दिन नागपुर में पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था. इसके बाद 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. हिन्दी विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो हिन्दी में भाषण जरूर देते हैं, उन्होंने हिन्दी भाषा को काफी बढ़ावा दिया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप