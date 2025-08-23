फटाफट पढ़ें

Punjab News : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज फिरोजपुर और तरन तारन जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने और चल रहे राहत कार्यों की निगरानी के लिए विस्तृत क्षेत्रीय दौरे किए.

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दरियाई पानी से प्रभावित फिरोजपुर जिले के गाँव टैंडी वाला, गजनी वाला और धीरा घारा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याएँ सुनीं. इस अवसर पर उनके साथ विधायक फिरोजपुर शहरी रणबीर सिंह भुल्लर, विधायक फिरोजपुर ग्रामीण रजनीश कुमार दहिया और विधायक गुरुहरसहाय फौजा सिंह सरारी विशेष तौर पर उपस्थित रहे.

तरन तारन के दौरे के दौरान बरिंदर कुमार गोयल के साथ कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर उपस्थित रहे, जहाँ उन्होंने हरिके हेडवर्क्स से निवाण की ओर सतलुज नदी पर बने धुस्सी बाँध का दौरा किया. दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और कुत्तीवाल, घड़ुंम, बस्ती लाल सिंह, सभरा, गदाईके, गट्टी हरिके आदि गाँवों के प्रभावित लोगों और किसानों की मुश्किलें सुनीं.

8 कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं प्रभावित जिलों का दौरा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी के लिए 8 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जो विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और प्रभावित गाँववासियों तक सीधे पहुँच रहे हैं.

बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता से मदद देने के आदेश

कैबिनेट मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि डीसी, एसएसपी से लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सहायता देने के लिए पाबंद किया गया है, उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की सबसे अहम प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ और राशन उपलब्ध कराना है, उन्होंने आदेश दिया कि इसके साथ साथ पशुधन की देखभाल सुनिश्चित करने और बदलती स्थिति पर दिन-रात नजर रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाये.

हरिके हेडवर्क्स पर पानी के बहाव की समीक्षा

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि बाढ़ रोकथाम कार्यों पर पंजाब सरकार द्वारा 276 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसके अलावा बाँधों पर मिट्टी से भरे बोरे रखे गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. हरिके हेडवर्क्स के निरीक्षण के दौरान दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि इस समय हरिके हेडवर्क्स पर 11,600 क्यूसेक पानी बह रहा है, 20,000 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है और 96,000 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम चल रहा है.

राहत कार्यों की समीक्षा और दिशा-निर्देश जारी

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार द्वारा फसलों और संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी. इससे पहले कैबिनेट मंत्री गोयल ने हुसैनीवाला हेड पर डिप्टी कमिश्नर दीपसिखा शर्मा, एसएसपी भुपिंदर सिंह सिद्धू, मुख्य इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मैंदीरत्ता और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राहत कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. तरन तारन में दौरे के लिये गये प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल, एसएसपी दीपक पारिक और मुख्य इंजीनियर ड्रेनेज हरदीप सिंह मैंदीरत्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल थे.

