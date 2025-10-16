फटाफट पढ़ें

228वें दिन “युद्ध नशों विरुद्ध” में 376 छापेमारी

75 तस्कर गिरफ्तार और 61 एफआईआर दर्ज

हेरोइन व अन्य नशीली पदार्थ बरामद हुए

1100 पुलिस कर्मी और 120 टीमें सक्रिय रहीं

43 लोग नशा मुक्ति व पुनर्वास हेतु चयनित

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में नशे के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 228वें दिन पंजाब पुलिस ने 376 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 61 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ ही 228 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 33,080 हो गई है.

नशा तस्करों से हेरोइन-आफीम बरामद

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 296 ग्राम हेरोइन, 497 ग्राम अफीम, 13 किलो भुक्की, 1164 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3120 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

पंजाब पुलिस ने 376 छापेमारी अभियान चलाए

71 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें ने पूरे राज्य में 376 छापेमार कार्रवाइयाँ कीं. दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 378 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. राज्य सरकार ने राज्य में से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है. इसी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 43 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

