वरुण धवन को मेट्रो में सफर करना पड़ा भारी, मुंबई मेट्रो ने दी कड़ी चेतावनी

Varun Dhawan : बॉलीवुड के मशहुर एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बॉर्डर 2 को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसी दौरान वरुण धवन का मुंबई मेट्रो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसको लेकर महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने उन्हें फटकार लगाई है।

वरुण ने मेट्रो में किया पुल-अप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को वरुण ने ट्रैफिक से बचने के लिए मुंबई मेट्रो से सफर किया। मेट्रो में सफर करने के दौरान उनकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें वह मेट्रो कोच के अंदर ओवरहेड मेटल रॉड से लटककर पुल-अप करते नजर आए।

मेट्रो अथॉरिटी ने किया रिएक्ट

वीडियो वायरल होने के बाद महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर रिएक्ट किया। अथॉरिटी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा कि, इस वीडियो के साथ आपकी एक्शन फिल्मों की तरह डिस्क्लेमर होना चाहिए था। @Varun_dvn। महा मुंबई मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें। दोस्तों के साथ मेट्रो में ‘हैंग आउट’ करना ठीक है, लेकिन ये ग्रैब हैंडल लटकने के लिए नहीं होते।

अथॉरिटी ने सेफ्टी वॉर्निंग किया जारी

मेट्रो अथॉरिटी ने कहा इस तरह के काम मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के तहत न्यूसेंस फैलाने या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराओं के तहत दंडनीय हैं। अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। अथॉरिटी ने अंत में एक संदेश देते हुए कहा कि तो दोस्तों, घूमो-फिरो, लेकिन वहां लटको मत। महा मुंबई मेट्रो में जिम्मेदारी से यात्रा करें।

अथॉरिटी के रिएक्शन पर यूजर्स ने की तारीफ

अथॉरिटी के इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तारीफ और सराहना कर रहें हैं। कई यूज़र्स ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वह आम आदमी हो या कोई बड़ा सेलेब्रिटी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा चेतावनी जरूरी थी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को नाम लेकर टारगेट करना थोड़ा ज्यादा हो गया।

ये भी पढ़ें- भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप