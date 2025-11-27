UP News : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान के दौरान बीएलओ का काम कठिन साबित हो रहा है। यूपी और अन्य कई राज्यों में एसआईआर में लगे बीएलओ (BLO) की मौत की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एसआईआर अभियान में बीएलओ की मौतें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार न तो उनके परिवारों के प्रति संवेदना दिखा रही है और न ही शोक व्यक्त कर रही है। उल्टा, जिन बीएलओ की जान जा रही है, उन पर कामचोरी का आरोप लगाना अत्यंत निंदनीय है।”

बीएलओ की मौत पर अखिलेश का बयान

अखिलेश यादव ने आगे कहा, बीजेपी सरकार सत्ता के अंहकार में ये सोच रही है कि काम के दबाव में किसी की मौत होने पर भी न तो अपनी व्यवस्था में सुधार करेगी और न ही मुआवजा देंगी। यहां तक कि सरकार के कट्टर समर्थक भी इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे, जिनकी जान गई है। इसके चलते उनके सामाजिक रिश्तों में भी दरार आ गई है।”

इस मामले में विपक्ष का हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि, ‘बीजेपीई’ शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए नकारात्मक अर्थ में किया जाने लगा है, जो दंभी, अहंकारी और निर्दयी हैं और दूसरों के दुख से संतोष पाते हैं। सत्ता के दंभ में बीजेपी अमानवीय हो गयी है। “गौरतलब है कि देश भर में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की मौत के कई मामले अलग-अलग राज्यों से सामने आए हैं, और अब विपक्ष इन मौतों को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है।

यह भी पढ़ें कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप