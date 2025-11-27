Uttar Pradeshराजनीति

किसी की मौत होने पर भी न तो…..BLO की हो रही मौतों को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर फूटा गुस्सा

Shanti Kumari27 November 2025 - 4:01 PM
1 minute read
Up News

UP News : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान के दौरान बीएलओ का काम कठिन साबित हो रहा है। यूपी और अन्य कई राज्यों में एसआईआर में लगे बीएलओ (BLO) की मौत की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एसआईआर अभियान में बीएलओ की मौतें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार न तो उनके परिवारों के प्रति संवेदना दिखा रही है और न ही शोक व्यक्त कर रही है। उल्टा, जिन बीएलओ की जान जा रही है, उन पर कामचोरी का आरोप लगाना अत्यंत निंदनीय है।”

बीएलओ की मौत पर अखिलेश का बयान

अखिलेश यादव ने आगे कहा, बीजेपी सरकार सत्ता के अंहकार में ये सोच रही है कि काम के दबाव में किसी की मौत होने पर भी न तो अपनी व्यवस्था में सुधार करेगी और न ही मुआवजा देंगी। यहां तक कि सरकार के कट्टर समर्थक भी इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे, जिनकी जान गई है। इसके चलते उनके सामाजिक रिश्तों में भी दरार आ गई है।”

इस मामले में विपक्ष का हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि, ‘बीजेपीई’ शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए नकारात्मक अर्थ में किया जाने लगा है, जो दंभी, अहंकारी और निर्दयी हैं और दूसरों के दुख से संतोष पाते हैं। सत्ता के दंभ में बीजेपी अमानवीय  हो गयी है। “गौरतलब है कि देश भर में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की मौत के कई मामले अलग-अलग राज्यों से सामने आए हैं, और अब विपक्ष इन मौतों को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है।

यह भी पढ़ें कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 November 2025 - 4:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बीजेपी-शिवसेना में दरार गहरी: देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के लंका बयान पर किया पलटवार

बीजेपी-शिवसेना में दरार गहरी: देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के लंका बयान पर किया पलटवार

27 November 2025 - 11:55 AM
Photo of कानपुर में पुलिस और महिला आयोग आमने-सामने, निरीक्षण विवाद ने पकड़ा तूल, अनीता गुप्ता ने पलटवार किया

कानपुर में पुलिस और महिला आयोग आमने-सामने, निरीक्षण विवाद ने पकड़ा तूल, अनीता गुप्ता ने पलटवार किया

27 November 2025 - 10:33 AM
Photo of लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा : शादी समारोह से लौट रही कार शारदा सायफन में गिरी, पांच की मौत

लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा : शादी समारोह से लौट रही कार शारदा सायफन में गिरी, पांच की मौत

26 November 2025 - 9:08 AM
Photo of Saurabh Murder Case : नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, ससुराल वाले बोले DNA टेस्ट कराएंगे

Saurabh Murder Case : नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, ससुराल वाले बोले DNA टेस्ट कराएंगे

25 November 2025 - 8:10 PM
Photo of ‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

25 November 2025 - 2:16 PM
Photo of राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

25 November 2025 - 2:14 PM
Photo of ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

25 November 2025 - 1:04 PM
Photo of PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

25 November 2025 - 12:01 PM
Photo of Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

24 November 2025 - 6:44 PM
Photo of सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

24 November 2025 - 5:07 PM
Back to top button