UP News : उत्तर प्रदेश की सियासत शाहरुख खान को लेकर गरमाई हुई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के बयान के विरोध में मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कड़ा पलटवार किया है. जिया चौधरी ने कहा कि संगीत सोम केवल राष्ट्रीय चैनलों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए.

मुजफ्फरनगर स्थित सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिया चौधरी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी नेता के बयान से नहीं, उन्होंने कहा कि कभी मौलवियों पर टिप्पणी, कभी फिल्म अभिनेता को गद्दार कहना और कभी मदरसों पर हमला करना समाज में नफरत फैलाने वाली भाषा है. जिया चौधरी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी किसी एक व्यक्ति की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन किसी को देशद्रोही कहना गलत है.

जिया चौधरी ने केंद्र से बांग्लादेश रुख मांगा

जिया चौधरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर वहां हमारे भाइयों पर अत्याचार होता है, तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि घटनाएं विदेश में होने पर देश के मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है. जिया चौधरी ने केंद्र सरकार से विदेश नीति और पड़ोसी देशों के मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग भी की.

सपा ने 2027 चुनाव में जीत का संकल्प लिया

प्रेस वार्ता में सपा नेता डॉ. सत्येंद्र पाल द्वारा महापुरुषों की तस्वीरों के सामने किए गए संकल्प का भी जिक्र हुआ. जिया चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव शालीनता, सद्भाव और संघर्ष के साथ लड़ने का संकल्प लिया है और जिले की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है, तो पार्टी संविधान और कानून के दायरे में रहकर जवाब देगी.

ये भी पढ़ें – ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप