Uttar Pradeshराज्यवायरल

उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

Shanti Kumari2 January 2026 - 4:54 PM
1 minute read
Up News

UP News : उत्तर प्रदेश की सियासत शाहरुख खान को लेकर गरमाई हुई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के बयान के विरोध में मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कड़ा पलटवार किया है. जिया चौधरी ने कहा कि संगीत सोम केवल राष्ट्रीय चैनलों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए.

मुजफ्फरनगर स्थित सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिया चौधरी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी नेता के बयान से नहीं, उन्होंने कहा कि कभी मौलवियों पर टिप्पणी, कभी फिल्म अभिनेता को गद्दार कहना और कभी मदरसों पर हमला करना समाज में नफरत फैलाने वाली भाषा है. जिया चौधरी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी किसी एक व्यक्ति की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन किसी को देशद्रोही कहना गलत है.

जिया चौधरी ने केंद्र से बांग्लादेश रुख मांगा

जिया चौधरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर वहां हमारे भाइयों पर अत्याचार होता है, तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि घटनाएं विदेश में होने पर देश के मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है. जिया चौधरी ने केंद्र सरकार से विदेश नीति और पड़ोसी देशों के मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग भी की.

सपा ने 2027 चुनाव में जीत का संकल्प लिया

प्रेस वार्ता में सपा नेता डॉ. सत्येंद्र पाल द्वारा महापुरुषों की तस्वीरों के सामने किए गए संकल्प का भी जिक्र हुआ. जिया चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव शालीनता, सद्भाव और संघर्ष के साथ लड़ने का संकल्प लिया है और जिले की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है, तो पार्टी संविधान और कानून के दायरे में रहकर जवाब देगी.

ये भी पढ़ें – ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari2 January 2026 - 4:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

2 January 2026 - 4:02 PM
Photo of ’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

2 January 2026 - 3:22 PM
Photo of इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों में लगातार बढ़ोतरी : पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों में लगातार बढ़ोतरी : पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

2 January 2026 - 3:09 PM
Photo of शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

2 January 2026 - 1:52 PM
Photo of नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

2 January 2026 - 1:10 PM
Photo of इंदौर में लगातार बढ़ रही है मौतों की संख्या, दूषित पानी से एक दर्जन से अधिक लोगों की गई जान

इंदौर में लगातार बढ़ रही है मौतों की संख्या, दूषित पानी से एक दर्जन से अधिक लोगों की गई जान

1 January 2026 - 7:40 PM
Photo of हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

1 January 2026 - 6:27 PM
Photo of राज्य में डिजिटल सुधारों से प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंची, 12.46 लाख आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निपटारा

राज्य में डिजिटल सुधारों से प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंची, 12.46 लाख आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निपटारा

1 January 2026 - 4:22 PM
Photo of अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

1 January 2026 - 3:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच कक्षा 8 तक स्कूल बंद, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच कक्षा 8 तक स्कूल बंद, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

1 January 2026 - 3:03 PM
Back to top button