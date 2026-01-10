Imran Masood Statement : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है. इस बयान पर भारत में भी सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ट्रंप की नीति और उनकी सोच पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दखल दे रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है.

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर दादागिरी चला रहा है. अब समय आ गया है कि सभी देश मिलकर इसके खिलाफ खड़े हों. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने हितों के लिए हर जगह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो वैश्विक संतुलन के लिए ठीक नहीं है. इमरान मसूद ने कहा कि दुनिया के देशों को एकजुट होकर इस तरह की नीतियों का विरोध करना चाहिए.

ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव

वहीं, ग्रीनलैंड को लेकर बयान सामने आने के बाद यूरोप में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. यह इलाका रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. इसी को लेकर इमरान मसूद ने अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

इमरान मसूद का ट्रंप पर तीखा हमला

कांग्रेस सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा, “अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, अब यूरोप में भी ग्रीनलैंड का चल गया तो यह एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता आ गई कि जो जहां चाहे, जिस तरह चाहे, मनमर्जी कर रहा है.” उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति की सोच और फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित करना खतरनाक संकेत है.

इमरान मसूद के बयान के बाद यह साफ है कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को मिलकर ऐसे कदमों का विरोध करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय नियमों और संतुलन की रक्षा हो सके. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि वह हमेशा शांति, सहयोग और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पक्ष में रही है और अमेरिका जैसी ताकतों को मनमानी करने से रोका जाना चाहिए.

