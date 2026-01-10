राष्ट्रीय

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव, इमरान मसूद ने अमेरिका पर साधा निशाना

Ajay Yadav10 January 2026 - 2:24 PM
2 minutes read
Imran Masood Statement :
ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव, इमरान मसूद ने अमेरिका पर साधा निशाना

Imran Masood Statement : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है. इस बयान पर भारत में भी सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ट्रंप की नीति और उनकी सोच पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दखल दे रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है.

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर दादागिरी चला रहा है. अब समय आ गया है कि सभी देश मिलकर इसके खिलाफ खड़े हों. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने हितों के लिए हर जगह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो वैश्विक संतुलन के लिए ठीक नहीं है. इमरान मसूद ने कहा कि दुनिया के देशों को एकजुट होकर इस तरह की नीतियों का विरोध करना चाहिए.

ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव

वहीं, ग्रीनलैंड को लेकर बयान सामने आने के बाद यूरोप में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. यह इलाका रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. इसी को लेकर इमरान मसूद ने अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

इमरान मसूद का ट्रंप पर तीखा हमला

कांग्रेस सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा, “अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, अब यूरोप में भी ग्रीनलैंड का चल गया तो यह एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता आ गई कि जो जहां चाहे, जिस तरह चाहे, मनमर्जी कर रहा है.” उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति की सोच और फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित करना खतरनाक संकेत है.

इमरान मसूद का ट्रंप पर तीखा हमला

इमरान मसूद के बयान के बाद यह साफ है कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को मिलकर ऐसे कदमों का विरोध करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय नियमों और संतुलन की रक्षा हो सके. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि वह हमेशा शांति, सहयोग और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पक्ष में रही है और अमेरिका जैसी ताकतों को मनमानी करने से रोका जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- गुरु साहिब के अपमान पर ‘‘AAP’’ का गुस्सा, कपिल मिश्रा से मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 January 2026 - 2:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘संविधान किसी एक समुदाय का…’, हर नागरिक को PM बनने का अधिकार : ओवैसी

‘संविधान किसी एक समुदाय का…’, हर नागरिक को PM बनने का अधिकार : ओवैसी

11 January 2026 - 3:19 PM
Photo of सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

11 January 2026 - 1:34 PM
Photo of बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

10 January 2026 - 7:01 PM
Photo of जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

10 January 2026 - 6:30 PM
Photo of NSA अजीत डोभाल का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार, कहा- हमें अपनी हिस्ट्री का बदला लेना होगा

NSA अजीत डोभाल का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार, कहा- हमें अपनी हिस्ट्री का बदला लेना होगा

10 January 2026 - 2:00 PM
Photo of School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ के बढ़ी स्कूलों में छुट्टियां, आदेश जारी

School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ के बढ़ी स्कूलों में छुट्टियां, आदेश जारी

9 January 2026 - 3:35 PM
Photo of गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

9 January 2026 - 2:19 PM
Photo of Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

9 January 2026 - 2:03 PM
Photo of AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

9 January 2026 - 1:19 PM
Photo of Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

8 January 2026 - 7:00 PM
Back to top button