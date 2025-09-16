Madhya Pradesh

इंदौर में बेकाबू ट्रक ने कई को कुचला, 3 की मौत, कई घायल, CM मोहन यादव ने जताया दुख

Ajay Yadav16 September 2025 - 10:31 AM
Indore Truck Accident :
  • इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने सात वाहनों को मारा
  • हादसे में बच्ची समेत तीन की मौत, कई घायल हुए
  • गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग, दमकल पहुँची
  • सीएम मोहन यादव ने जांच और राहत के दिए निर्देश
  • कांग्रेस ने हादसे को लेकर सरकार पर उठाए सवाल

Indore Truck Accident : इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

ट्रक चालक ने सात वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें कई ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी. लेकिन दमकल विभाग की टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया.

सीएम ने घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश

इसी बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में सोमवार को हुई ट्रक दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने घायल हुए लोगों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं. साथ ही, उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को इस घटना की पूरी जानकारी हासिल करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए इंदौर भेजने के आदेश दिए हैं.

https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/1967627165824106649

सीएम मोहन यादव ने कहा कि वे ट्रक दुर्घटना के कारण घायल नागरिकों की दी गई राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे. रात्रि 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की प्रारंभिक तथ्यपरक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं.

घायलों के इलाज में नहीं होगी कोई कमी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे इंदौर प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने जानकारी दी कि एरोड्रम रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई.

उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं. अमित सिंह ने यह भी बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

कांग्रेस का सरकार पर हमला

वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “मुख्यमंत्री के प्रभार जिले इंदौर में जानलेवा ट्रैफिक, अव्यवस्थित निर्माण, और अव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था ने आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाबदेही नहीं दिखाई दे रही है. जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और जनता सड़कों पर दम तोड़ रही है.

कांग्रेस ने आगे लिखा, “एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में बेकाबू ट्रक द्वारा कई निर्दोष लोगों को कुचलने की इस दर्दनाक घटना में मृतकों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि.”

