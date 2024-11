Share

Three died in an accident : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक सड़क हादसे में तीन युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक बिजनौर शहर के निवासी थे और एक दोस्त के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए घर से निकले थे। जब वे बिजनौर-नजीबाबाद हाईवे पर शिवलोक कॉलोनी के पास पहुंचे, तो एक सांड को बचाने के चक्कर में उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। इस घटना में कार की गति इतनी तेज थी कि वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

कार में सवार थे छह दोस्त

दुर्घटना के समय कार में छह दोस्त सवार थे। हादसे में तीन युवकों, अश्विन, अनिरुद्ध और सारांश, की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया।

घटनास्थल पर जमा हुई भीड़

हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी और तीन युवकों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। एसपी सिटी बिजनौर, डॉक्टर संजीव बाजपेई ने बताया कि सड़क हादसा तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुआ, जब गाड़ी एक सांड को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई।

परिजन सदमे में

इस दुर्घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जन्मदिन का जश्न इस तरह की त्रासदी में बदल जाएगा। सभी मृतक युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। अस्पताल में घायलों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

