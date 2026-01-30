Punjab

परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

Ajay Yadav30 January 2026 - 11:11 AM
1 minute read
Punjab News :
परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

Punjab News : पंजाब सरकार परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित उनकी सभी जायज मांगों का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह बात परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कही, उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श के लिए 3 फरवरी, 2026 को परिवहन सचिव के साथ यूनियन सदस्यों की बैठक तय की गई है.

आज यहां पंजाब रोडवेज, पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि विभाग के संविदा कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है.

कर्मचारियों और यात्रियों के हितों पर जोर

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जहां कर्मचारियों और मुलाजिमों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं राज्य के लोगों और यात्रियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. मंत्री ने कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे जनहित में अपनी सेवाएं निभाते रहें और सरकार भी अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखेगी. इस अवसर पर परिवहन सचिव वरुण रूज़म, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कुमार अमित, निदेशक स्टेट ट्रांसपोर्ट राजीव कुमार गुप्ता, ए.एम.डी. पी.आर.टी.सी. नवदीप कुमार के अलावा रेशम सिंह (प्रदेश प्रधान), समशेर सिंह (जनरल सेक्रेटरी), हरकेश कुमार विक्की (सीनियर उपाध्यक्ष), बलजीत सिंह (कैशियर) और जगतार सिंह सहित अन्य नेता बैठक में उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 January 2026 - 11:11 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

30 January 2026 - 11:04 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

30 January 2026 - 10:40 AM
Photo of पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

30 January 2026 - 8:21 AM
Photo of पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

29 January 2026 - 7:46 PM
Photo of पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

29 January 2026 - 7:30 PM
Photo of Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

29 January 2026 - 7:28 PM
Photo of नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

29 January 2026 - 7:09 PM
Photo of कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

29 January 2026 - 6:58 PM
Photo of Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

29 January 2026 - 6:44 PM
Photo of PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

29 January 2026 - 3:46 PM
Back to top button