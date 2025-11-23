फटाफट पढ़ें

ओवैसी ने ठाकुरगंज में सभा की

AIMIM के पांच उम्मीदवारों की जीत

गुलाम हसनैन को 76,463 वोट मिले

सीमांचल के विकास और हक पर जोर

चुनाव के बाद भी लड़ाई जारी

Bihar News : सीमांचल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे AIMIM सुप्रीमो ने शनिवार शाम ठाकुरगंज के भोगडाबर स्थित कलभर्ट चौक पर जनसभा को संबोधित किया. जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र में AIMIM के पांच उम्मीदवारों की जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. ओवैसी ने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मिले अभूतपूर्व जनसमर्थन का विशेष रूप से जिक्र किया.

जनता ने नया इतिहास रच दिया

ओवैसी ने कहा कि ठाकुरगंज की जनता ने नया इतिहास रच दिया है. हमारे उम्मीदवार गुलाम हसनैन को 76,463 वोट मिले, जो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है. जीत भले नही मिली, लेकिन जनता का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले पांच वर्षों में ठाकुरगंज से AIMIM का विधायक अवश्य चुना जाएगा. ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की वास्तविक तरक्की, मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पार्टी निरंतर संघर्षरत रहेगी.

चुनाव खत्म हक की लड़ाई जारी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब सीमांचल में गरीबी और बेरोजगारी कम होगी, तभी हमारी लड़ाई सफल मानी जाएगी. ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोगों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि मुसलमान अब अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय कर सकते हैं. सीमांचल में AIMIM की सफलता उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव का समाप्त होना दूरी का संकेत नहीं है. हम बार-बार आएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और हमारे विधायक विधानसभा में सीमांचल के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे.

