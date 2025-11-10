Biharराज्य

तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

Amzad Khan10 November 2025 - 3:19 PM
3 minutes read
Tejashwi Yadav Bihar Attack
तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए

Tejashwi Yadav Bihar Attack : विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों में बिहार का हाल बेहाल हो चुका है न फैक्ट्री खुली, न रोजगार मिला, और न ही पलायन रुका. तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा –

“अगर डबल इंजन सरकार चाहती, तो बिहार को नंबर-1 बनाया जा सकता था, मगर उन्होंने बिहार को सिर्फ वादों में उलझा दिया.”

अमित शाह पर सीधा वार – “बिहार को बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं”

तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बिहार को औपनिवेशिक राज्य बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि “बाहरी लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन बिहारी जनता अब चुप नहीं बैठेगी.” उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता हर झूठ का करारा जवाब देगी.

प्रधानमंत्री मोदी पर तंज – “गुजरात में बोलते तो अच्छा होता”

तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला. बोले –

“पीएम बिहार में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, जो अगर गुजरात में करते तो वहां के लोग भी खुश हो जाते. उनके पास न विजन है, न रोडमैप – बस जुमलेबाजी और गाने गाने में वक्त बीत रहा है.”

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत है कि वेब सीरीज़ देखने का वक्त भी निकाल लेते हैं.”

अपराधियों के साथ मंच साझा करने का आरोप

तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया है. उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा, “क्या ये लोग साधु-महात्मा हैं?” – यह जनता के साथ धोखा है.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. बोले, “68 प्रतिशत पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं. स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी बार-बार बंद हो जाते हैं. आखिर यह सब क्यों हो रहा है?” उन्होंने कहा कि 208 कंपनियां भी बीजेपी शासित राज्यों से आई हैं. तेजस्वी ने कहा,

“भाजपा जितना पाप करेगी, चुनाव आयोग उसे धोने की कोशिश करेगा,”

वोटिंग के आंकड़ों पर संदेह

आरजेडी नेता ने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग वोटिंग के सही आंकड़े क्यों नहीं बता रहा. कितने पुरुषों और महिलाओं ने वोट डाले – यह जानकारी जनता से क्यों छिपाई जा रही है? उन्होंने कहा, “मोदी-शाह के दौर में चुनाव आयोग की आवाज दबा दी गई है.”

अधिकारियों पर दबाव का दावा

तेजस्वी ने दावा किया कि कई बड़े अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे विपक्षी नेताओं को परेशान करें. उन्होंने अफसरों से अपील की – “डरिए मत, सच के साथ रहिए. जनता सब याद रखती है और जवाब जरूर देगी.”

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है. इस बार लोग “नौकरी वाली सरकार” लाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि गरीबी, पलायन और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है.

171 रैलियों से जनता का मूड साफ – रोजगार और विकास की मांग

तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने इस चुनाव में 171 रैलियां और जनसभाएं कीं. उन्होंने कहा, “जहां भी गया, वहां जनता ने एक ही बात कही – अब विकास चाहिए, रोजगार चाहिए.” उन्होंने कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगें, ताकि परिवार बिछड़ें नहीं और नौजवानों को घर पर ही काम मिले.

तेजस्वी ने आखिर में कहा,

“बीस साल से बिहार को पीछे धकेलने वालों का हिसाब अब जनता करेगी. इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य सँवारने के लिए पड़ेगा.”

यह भी पढ़ें : फरीदाबाद से बड़ी सफलता, केशव मौर्य ने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की और बिहार में एनडीए की बढ़त का दावा किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 November 2025 - 3:19 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of “तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

“तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

10 November 2025 - 5:40 PM
Photo of 350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

10 November 2025 - 5:32 PM
Photo of पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

10 November 2025 - 4:44 PM
Photo of मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

10 November 2025 - 1:33 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

10 November 2025 - 12:53 PM
Photo of भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

10 November 2025 - 12:34 PM
Photo of बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

10 November 2025 - 11:25 AM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 14, 17 और 20 नवंबर को शेष ज़िलों में होंगे लाइट एंड साउंड शो

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 14, 17 और 20 नवंबर को शेष ज़िलों में होंगे लाइट एंड साउंड शो

9 November 2025 - 8:40 PM
Photo of दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर विराम, जानें प्रत्याशी, वोटर और बूथों की संख्या

दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर विराम, जानें प्रत्याशी, वोटर और बूथों की संख्या

9 November 2025 - 6:29 PM
Photo of लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

9 November 2025 - 4:49 PM
Back to top button