एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

Shanti Kumari21 November 2025 - 6:20 PM
1 minute read
Tejas Crash

Tejas Crash : भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस आज दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। देश का एयरक्राफ्ट तेजस का क्रैश होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय समयानुसार यह हादसा आज यानी शुक्रवार दोपहर 3:49 बजे हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार को एयर शो में मौजूद रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने तेजस में बैठकर उसका डेक और सिस्टम्स बारीकी से देखा था।


रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ तेजस की तकनीक और परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकी तारीफ़ में एक कविता तक लिखी और इमोशनल पोस्ट शेयर किया। अपने एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने तेजस की तारीफ करते हुए लिखा था कि,

तेजस, तू है भारत का गौरव,

नीले अंबर में उड़ता, वायु का कौतुक।
गति का तू ही है प्रतीक,
हर बाधा को चीरता, अदम्य, एक।

उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तेजस का उत्पादन तेज गति से आगे बढ़ रहा है और भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, साथ ही निर्यात में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

दुबई प्रदर्शन के लिए पहुंचे था तेजस

बता दें कि दुबई एयर शो 2025 में भाग लेने पहुंचे कई देशों के विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे और भारत भी तेजस समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद था। तेजस इस एयर शो में भारत के बढ़ते एयरोस्पेस सामर्थ्य का परिचय दे रहा था।

लेकिन किसी यह मालूम नहीं था कि देश को अचानक से इतना बड़ा दुखद समाचार मिलेगा। वहीं इस हादसे के बाद तुरंत फ्लाइट ऑपरेशंस रोक दिए गए और जांच टीम मौके पर पहुंच गई है।

यह भी पढ़ें सीएम नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह मंत्रालय, अब सम्राट चौधरी संभालेंगे इस विभाग की कमान

