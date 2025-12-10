Biharराजनीतिराज्य

तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

Shanti Kumari10 December 2025 - 12:37 PM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav

फटाफट पढ़ें:

  • तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल
  • फोटो खींचने वाले से बोले स्टाइल है यही
  • सोशल मीडिया पर बंटे फैंस और विरोधी
  • यह अंदाज नया नहीं, पहले भी वायरल
  • फैन ने मारपीट व न्यूड वीडियो का आरोप

Tej Pratap Yadav: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने विडियो को लेकर चर्चा में हैं. महुआ विधानसभा सीट से (2025) चुनाव हारने के बाद वे अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. राजनीति से दूर होकर उन्होंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना शुरू किया है, लेकिन इन दिनों वे आरोपों और चर्चाओं में घिरे हुए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे पटना के गांधी मैदान में लगे पुस्तक मेले का बताया जा रहा है. वीडियो में, तस्वीर खींच रहे व्यक्ति से तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा कह कि अब इसकी चर्चा हो रही है.

‘यही चीज तो लोग पसंद करता है…’

फोटो खिचवाते समय तेज प्रताप ने कुछ ऐसा कहा कि कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे फोटो खींच रहे व्यक्ति से कहते दिख रहे हैं कि “अरे घींच मत रहे… “इसके बाद पास खड़े व्यक्ति से कहते हैं, यह सब मेरा स्टाइल है… हमारे बाबूजी भी ऐसे ही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है.”

सोशल मीडिया पर बंटे फैंस और विरोधी

तेज प्रताप यादव का नया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियांए दे रहे हैं. कुछ उनके अंदाज को सराहना कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में टिप्पणियाँ कर रहे हैं. हालांकि, तेज प्रताप यादव का यह अंदाज नया नहीं है, होली के समय भी उन्होंने अपने सिपाही को नाचने के लिए कहा था जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. इसी तरह के अंदाज के अपने के लिए ही तेज प्रताप यादव जाने जाते हैं. इस बार भी उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

फैन ने तेज प्रताप पर मारपीट का आरोप लगाया

बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप यादव के एक फैन अविनाश ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था. अविनाश ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप के 20-30 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और न्यूड वीडियो भी बनाया. अविनाश के अनुसार तेज प्रताप यादव उनसे किस बात को लेकर नाराज थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता है.

ये भी पढ़ें –ऑपरेशन सील-23: पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम, अब तक लिए गए कई बड़े एक्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 December 2025 - 12:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सागर में पुलिस वैन और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कई जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर

सागर में पुलिस वैन और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कई जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर

10 December 2025 - 1:55 PM
Photo of ऑपरेशन सील-23: पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम, अब तक लिए गए कई बड़े एक्शन

ऑपरेशन सील-23: पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम, अब तक लिए गए कई बड़े एक्शन

10 December 2025 - 12:23 PM
Photo of हरियाणा के युवाओं-बेरोजगारों से भाजपा सरकार कर रही धोखाधड़ी, अनुराग ढांडा ने लगाए कई गंभीर आरोप

हरियाणा के युवाओं-बेरोजगारों से भाजपा सरकार कर रही धोखाधड़ी, अनुराग ढांडा ने लगाए कई गंभीर आरोप

9 December 2025 - 5:39 PM
Photo of केजरीवाल ने गुजरात में किसानों और युवाओं की समस्याओं पर जताई चिंता, जनता से की ये अपील

केजरीवाल ने गुजरात में किसानों और युवाओं की समस्याओं पर जताई चिंता, जनता से की ये अपील

9 December 2025 - 4:16 PM
Photo of वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

9 December 2025 - 3:37 PM
Photo of दक्षिण कोरिया की कंपनियों को पंजाब में निवेश का आमंत्रण, सीएम मान ने साझा की विकास और नवाचार संभावनाएं

दक्षिण कोरिया की कंपनियों को पंजाब में निवेश का आमंत्रण, सीएम मान ने साझा की विकास और नवाचार संभावनाएं

9 December 2025 - 1:36 PM
Photo of राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

8 December 2025 - 3:41 PM
Photo of महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हजार करोड़ की पूरक मांगें पेश

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हजार करोड़ की पूरक मांगें पेश

8 December 2025 - 2:51 PM
Photo of सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

8 December 2025 - 11:09 AM
Photo of सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

7 December 2025 - 2:33 PM
Back to top button