फटाफट पढ़ें:

तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल

फोटो खींचने वाले से बोले स्टाइल है यही

सोशल मीडिया पर बंटे फैंस और विरोधी

यह अंदाज नया नहीं, पहले भी वायरल

फैन ने मारपीट व न्यूड वीडियो का आरोप

Tej Pratap Yadav: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने विडियो को लेकर चर्चा में हैं. महुआ विधानसभा सीट से (2025) चुनाव हारने के बाद वे अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. राजनीति से दूर होकर उन्होंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना शुरू किया है, लेकिन इन दिनों वे आरोपों और चर्चाओं में घिरे हुए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे पटना के गांधी मैदान में लगे पुस्तक मेले का बताया जा रहा है. वीडियो में, तस्वीर खींच रहे व्यक्ति से तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा कह कि अब इसकी चर्चा हो रही है.

‘यही चीज तो लोग पसंद करता है…’

फोटो खिचवाते समय तेज प्रताप ने कुछ ऐसा कहा कि कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे फोटो खींच रहे व्यक्ति से कहते दिख रहे हैं कि “अरे घींच मत रहे… “इसके बाद पास खड़े व्यक्ति से कहते हैं, यह सब मेरा स्टाइल है… हमारे बाबूजी भी ऐसे ही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है.”

सोशल मीडिया पर बंटे फैंस और विरोधी

तेज प्रताप यादव का नया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियांए दे रहे हैं. कुछ उनके अंदाज को सराहना कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में टिप्पणियाँ कर रहे हैं. हालांकि, तेज प्रताप यादव का यह अंदाज नया नहीं है, होली के समय भी उन्होंने अपने सिपाही को नाचने के लिए कहा था जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. इसी तरह के अंदाज के अपने के लिए ही तेज प्रताप यादव जाने जाते हैं. इस बार भी उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

फैन ने तेज प्रताप पर मारपीट का आरोप लगाया

बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप यादव के एक फैन अविनाश ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था. अविनाश ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप के 20-30 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और न्यूड वीडियो भी बनाया. अविनाश के अनुसार तेज प्रताप यादव उनसे किस बात को लेकर नाराज थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता है.

ये भी पढ़ें –ऑपरेशन सील-23: पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम, अब तक लिए गए कई बड़े एक्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप