IndiGo Airlines : हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार (2 दिसंबर 2025) की रात इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में तकनीकी खराबी के कारण बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई. मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली कई फ्लाइटें प्रभावित रहीं, जिसके चलते करीब 1000 यात्री रातभर एयरपोर्ट पर फंसे रहे.

खासतौर पर बेंगलुरु वाली फ्लाइट, जो मंगलवार-बुधवार की रात 2 बजे रवाना होनी थी, उसे रनवे पर ही करीब दो घंटे रोक दिया गया. स्थिति बिगड़ती देख यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल में ही इंतजार करने के लिए भेज दिया गया.

इंडिगो स्टाफ की जानकारी नहीं देने से बढ़ा तनाव

सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को रही है, जिन्हें विदेश जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी थीं या वीजा इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर पहुंचना था. एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ यात्रियों को स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बन गए हैं.

इंडिगो ने तकनीकी दिक्कतों पर मांगी माफी

एक यात्री ने बताया, “हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. न यह पता है कि उड़ान कब शुरू होगी और न ही देरी की वजह बताई जा रही है. यहां तक कि खाने-पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है.” इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा, “हम फिलहाल तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं और उन्हें जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं और उन्हें हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं.”

तकनीकी दिक्कतों से यात्रियों में चिंता

वहीं, विमान विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना देश के प्रमुख एयरलाइन ऑपरेटर्स में से एक के लिए चिंता का विषय है. हाल के महीनों में इंडिगो को अपनी तकनीकी विश्वसनीयता को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और प्रभावित यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में खतरनाक प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप