Chandigarh : तरन तारन विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21) के उपचुनाव के लिए मंगलवार को ही नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन था. इस उपचुनाव के लिए कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह ने मंगलवार को एक और नामांकन पत्र दाखिल किया है.

स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में उतरे महिंदर पाल सिंह

इसके अलावा, मनदीप सिंह पुत्र महिंदर पाल सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उनमें लक्खा सिंह, गुरमीत कौर, जसवंत सिंह, हरप्रीत सिंह, सारिका जोड़ा, हरपाल सिंह, मनदीप सिंह पुत्र नरिंदर सिंह और संजय सिंह शामिल हैं.

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी

प्रवक्ता ने आगे बताया कि नामांकन पत्रों की जांच (scrutiny) 22 अक्टूबर 2025 को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

