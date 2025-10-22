PunjabUncategorizedराजनीति

Tarn Taran Bypoll 2025 : कांग्रेस के करणबीर सिंह समेत 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन

Amzad Khan22 October 2025 - 2:07 PM
1 minute read
Tarn Taran Bypoll 2025 :
"तरनतारन उपचुनाव 2025: कांग्रेस के करणबीर सिंह समेत 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन।"

Chandigarh : तरन तारन विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21) के उपचुनाव के लिए मंगलवार को ही नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन था. इस उपचुनाव के लिए कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह ने मंगलवार को एक और नामांकन पत्र दाखिल किया है.

स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में उतरे महिंदर पाल सिंह

इसके अलावा, मनदीप सिंह पुत्र महिंदर पाल सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उनमें लक्खा सिंह, गुरमीत कौर, जसवंत सिंह, हरप्रीत सिंह, सारिका जोड़ा, हरपाल सिंह, मनदीप सिंह पुत्र नरिंदर सिंह और संजय सिंह शामिल हैं.

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी

प्रवक्ता ने आगे बताया कि नामांकन पत्रों की जांच (scrutiny) 22 अक्टूबर 2025 को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ें http://Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्ता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan22 October 2025 - 2:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पठानकोट के परिवार को रोमानिया से मृतक का शव घर वापिस लाने में सहायता की

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पठानकोट के परिवार को रोमानिया से मृतक का शव घर वापिस लाने में सहायता की

24 October 2025 - 2:25 PM
Photo of कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

24 October 2025 - 1:41 PM
Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान: 236वें दिन 95 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान: 236वें दिन 95 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

24 October 2025 - 1:31 PM
Photo of अमृतसर में ड्रोन तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 5 किलो हेरोइन के साथ ड्रग सरगना गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रोन तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 5 किलो हेरोइन के साथ ड्रग सरगना गिरफ्तार

24 October 2025 - 1:06 PM
Photo of पंजाब महिला आयोग की नई टीम ने संभाला पदभार, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

पंजाब महिला आयोग की नई टीम ने संभाला पदभार, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

24 October 2025 - 12:43 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुधारों का रोडमैप बताया, शहीदी दिवस में राष्ट्रपति को आमंत्रित किया

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुधारों का रोडमैप बताया, शहीदी दिवस में राष्ट्रपति को आमंत्रित किया

24 October 2025 - 12:40 PM
Photo of पंजाब में डिजिटल क्रांति: एन.आई.सी. ने आयोजित की अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

पंजाब में डिजिटल क्रांति: एन.आई.सी. ने आयोजित की अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

23 October 2025 - 8:17 PM
Photo of होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

23 October 2025 - 7:42 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

23 October 2025 - 7:08 PM
Photo of पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

23 October 2025 - 6:30 PM
Back to top button