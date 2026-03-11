बड़ी ख़बर

Supreme Court ने 31 वर्षीय कोमा के मरीज की निष्क्रिय इच्छामृत्यु की दी अनुमति, एम्स को  मिले ये निर्देश   

Shanti Kumari11 March 2026 - 12:49 PM
1 minute read
supreme Court

Supreme Court : दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय ने 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में रह रहे एक 31 वर्षीय व्यक्ति हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। जिसके बाद उस व्यक्ति की कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया गया। बता दें कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु वो होता है जब किसी मरीज को जीवीत रखने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों या उपचार को रोक दिया जाता है और जानबूझकर उसे मरने देने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कोर्ट का एम्स को निर्देश

दरअसल, हरीश राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटों का शिकार हो गए थे और एक दशक से अधिक समय से कोमा में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स को निर्देश दिया है कि राणा को उपशामक देखभाल इकाई में भर्ती किया जाए, ताकि उसके लिए चिकित्सा उपचार को व्यवस्थित रूप से बंद किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सुनियोजित योजना के तहत होनी चाहिए, ताकि राणा की गरिमा और सम्मान बनी रहे।

एससी ने राणा के माता-पिता से मिलने की जताई इच्छा

इससे पहले, कोर्ट ने 31 वर्षीय राणा के माता-पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। अदालत ने एम्स-दिल्ली के द्वितीयक मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई राणा की मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसे दुखद बताया।

प्राथमिक चिकित्सा समिति ने जांच के बाद राणा के ठीक होने की संभावना को नगण्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को यह भी कहा था कि प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार राणा की स्थिति अत्यंत नाजुक और दयनीय है।

उल्लेखनीय है कि साल 2023 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोमा में पड़े किसी मरीज के लिए कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना अनिवार्य है। इसके लिए प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, जो मरीज की स्थिति का पूरी तरह मूल्यांकन करता है।

ये भी पढ़ें – 11 मार्च 2026 का राशिफल: अपनी राशि के अनुसार जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari11 March 2026 - 12:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोजतमा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, असेंबली ने ईरानियों से की एकजुटता बनाए रखने की अपील

मोजतमा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, असेंबली ने ईरानियों से की एकजुटता बनाए रखने की अपील

9 March 2026 - 1:25 PM
Photo of ‘हमने ईरानी नौसैनिक पोत को मानवीय आधार पर दी अनुमति’ हिंद महासागर तनाव के बीच भारत का रुख स्पष्ट

‘हमने ईरानी नौसैनिक पोत को मानवीय आधार पर दी अनुमति’ हिंद महासागर तनाव के बीच भारत का रुख स्पष्ट

7 March 2026 - 3:16 PM
Photo of ईरान ने अमेरिका के सरेंडर अल्टीमेटम को ठुकराया, आज रात सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका

ईरान ने अमेरिका के सरेंडर अल्टीमेटम को ठुकराया, आज रात सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका

7 March 2026 - 2:26 PM
Photo of Cylinders Price Hike : रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, कामर्शियल सिलेंडर भी 100 से पार, डिटेल में पढ़ें

Cylinders Price Hike : रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, कामर्शियल सिलेंडर भी 100 से पार, डिटेल में पढ़ें

7 March 2026 - 12:22 PM
Photo of देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

6 March 2026 - 5:02 PM
Photo of हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

6 March 2026 - 2:16 PM
Photo of Pak Afghan War : तालिबान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, डूरंड लाइन पर अफगान सेना का कब्जा

Pak Afghan War : तालिबान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, डूरंड लाइन पर अफगान सेना का कब्जा

3 March 2026 - 3:05 PM
Photo of Iran Israel War : गोलिस्तान पैलेस पर इजरायल का हमला, 500 साल पुराना है इतिहास

Iran Israel War : गोलिस्तान पैलेस पर इजरायल का हमला, 500 साल पुराना है इतिहास

3 March 2026 - 2:45 PM
Photo of ‘ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ’ ईरान के विदेश मंत्री ने क्यों कही ये बात?

‘ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ’ ईरान के विदेश मंत्री ने क्यों कही ये बात?

2 March 2026 - 4:47 PM
Photo of होली पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का समय बदला, अब सेवाएं सप्ताह के सातों दिन

होली पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का समय बदला, अब सेवाएं सप्ताह के सातों दिन

2 March 2026 - 3:53 PM
Back to top button