Delhi NCR

दिल्ली-NCR में आज धूप, कल फिर लौटेगा घना कोहरा- जानें मौसम का ताजा अपडेट

Ajay Yadav25 December 2025 - 7:44 AM
2 minutes read
IMD Forecast :
IMD Forecast : उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है और कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं, पूर्वी भारत में भी अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घटने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की अधिक संभावना है. इन इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर भी बना रहेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने शीत लहर की चेतावनी जारी की है.

27 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट

वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है. इन राज्यों में 27 दिसंबर तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है.

कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे

उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. देश के मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस सीकर (पूर्वी राजस्थान) में रिकॉर्ड किया गया.

शुक्रवार को फिर बढ़ेगी धुंध और कोहरा

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौसम साफ रहने के साथ दिन में धूप खिली रहेगी. राजधानी में अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्की हवाएं चलने के कारण घना कोहरा नहीं देखा गया. दिन में करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

वहीं, शुक्रवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कई इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

