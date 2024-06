🔸हमारे नेता एवं मार्गदर्शक मा. नितिन गडकरी जी के नई दिल्ली स्थित आवास पर उनसे भेंट कर बधाई दी और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दी।

🔸Visited and met our leader and inspiration Hon Nitin Gadkari ji at his residence in New Delhi.

I heartily congratulated him for such victorious… pic.twitter.com/TXlYYrhq2f