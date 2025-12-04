Punjab News : फिरोजपुर के गुरुहरसहाए गांव मोहनके उताड़ में बेटे ने मां की हत्या कर दी। बेटे ने स्टील के गिलास से गला दबाकर बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया। आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक वह नशे का आदी है। गुरुहरसहाए पुलिस ने आरोपी बेटे पर केस दर्ज कर आगामी जांच तेज कर दी है। शादीशुदा बेटा नानक सिंह शराब का आदी है।

तड़पती रही मां, नहीं आया बेटे को रहम

वह अक्सर शराब के नशे में मां और भाइयों से झगड़ा करता था। बुधवार देर शाम वह शराब के नशे में मां के साथ झगड़ रहा था। उसने मां के साथ मारपीट की और गिलास से गला दबा दिया। महिला काफी देर तक तड़पती रही मगर बेरहम बेटे ने उसे नहीं छोड़ा। जिस कारण से कोड़ों बीबी की मौत हो गई।

बेटी का पहले हो चुका निधन

गुरदीप सिंह वासी चांदी वाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी साली कोड़ों बीबी की शादी जग्गा सिंह वासी मोहनके उताड़ के साथ हुई थी। साली के तीन बेटे और एक बेटी हैं। बेटी का निधन हो चुका है। साली का बड़ा बेटा गुरदीप सिंह कुंवारा है, उससे छोटा बेटा नानक सिंह शादीशुदा हैं। सबसे छोटा बेटा गुरमुख सिंह, मेहनत मजदूरी करता है।

