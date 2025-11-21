Air Pollution In Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है. कई शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुँच चुकी हैं. शुक्रवार 21 नवंबर को नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जैसे शहरों में AQI लगातार 400 से ऊपर दर्ज किया गया.

हवा में प्रदूषण का असर अब दिन में भी साफ महसूस होने लगा हैं. सुबह और शाम तो धुंध से घिरी रहती हैं, लेकिन दिन के समय में भी वातावरण में प्रदूषण की मोटी परत बनी रहती हैं. जिसकी वजह से दिन में निकल रही सूरज की रोशनी भी हल्की हो गई हैं. अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. ऐसे में प्रदूषण से बचने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.

संजय नगर और इंदिरापुरम भी प्रभावित

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे अधिक प्रदूषित रहा. यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 469 तक पहुंच गया जो गंभीर श्रेणी में आता है. गाजियाबाद के दूसरे इलाकों के हालात भी अच्छे नहीं हैं. यहां के संजय नगर में एक्यूआई 443 और इंदिरापुरम में 413 एक्यूआई दर्ज किया गया.

तीन स्टेशनों पर AQI 400 के पार

नोएडा में शुक्रवार को सेक्टर-125 में AQI 437, सेक्टर-116 में 431 और सेक्टर-1 में 400 दर्ज किया गया. वहीं, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-फाइव में AQI 433 रिकॉर्ड किया गया. नोएडा-गाजियाबाद के चार वायु निगरानी स्टेशनों में से तीन पर हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा.

पल्लवपुरम में AQI 424

दिल्ली के पास मेरठ में लगातार वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है. ठंड के बढ़ने के साथ ही यहां प्रदूषण का स्तर लगातार ज्यादा बना हुआ है. मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में शुक्रवार सुबह एक्यूआई 424 दर्ज किया गया, जबकि हापु़ड़ में 417 और बागपत में 383 रहा.

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल लोगों को जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा और शीतलहर का असर रहेगा, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना है. कोहरे के कारण हवा में मौजूद धूल और धुएं के कण लंबे समय तक बने रहेंगे और केवल बारिश के बाद ही इससे राहत मिल सकती है.

