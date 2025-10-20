Punjab

“बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में 1 लाख रुपये का तिमाही बंपर इनाम शुरू : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

Ajay Yadav20 October 2025 - 9:22 AM
2 minutes read
Punjab News :
"बिल लाओ इनाम पाओ" योजना में 1 लाख रुपये का तिमाही बंपर इनाम शुरू: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब ने योजना का विस्तार किया
  • तिमाही बंपर ड्रा में नकद इनाम
  • “मेरा बिल” ऐप से आसानी से भाग लें
  • रीयल-टाइम चैटबॉट और बहुभाषी सुविधा
  • 1,263 विजेताओं ने 78 लाख रुपये जीते

Punjab News : कर अनुपालन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां राज्य की लोकप्रिय “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में बड़े विस्तार की घोषणा की, उन्होंने बताया कि अब इस योजना में एक तिमाही बंपर ड्रा जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से जनता को बड़े नकद इनाम दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें.

मेरा बिल” ऐप से इनाम जीतना आसान

यह जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर तिमाही में योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1,00,000 रुपये का पहला इनाम, 50,000 रुपये का दूसरा इनाम और 25,000 रुपये का तीसरा इनाम जीतने का अवसर मिलेगा, उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और सरल बनाने के लिए “मेरा बिल” ऐप में सेवा क्षेत्र जैसे रेस्तरां, सैलून और बुटीक , से संबंधित बिल अपलोड करने और इनाम वितरण की एक समर्पित प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

रीयल-टाइम चैटबॉट की सुविधा शुरू

वित्त मंत्री ने बताया, “इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की पूछताछ का तत्काल समाधान देने के लिए एक रीयल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा, और अब ऐप अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, ताकि आम नागरिकों के लिए इसकी पहुंच को व्यापक बनाया जा सके.”

“बिल लाओ इनाम पाओ” योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिनमें से 1,263 विजेताओं ने कुल 78,13,715 रुपये की इनामी राशि जीती, उन्होंने कहा कि अपलोड किए गए सभी बिलों की कर विभाग द्वारा सख्ती से जांच की जाती है, और अब तक योजना की शुरुआत से कुल 9.07 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.

कुछ बिल और लेन-देन ड्रॉ में शामिल नहीं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना और इससे संबंधित “मेरा बिल” ऐप का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोक्ताओं और कर अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. इस योजना में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन ईंधन, प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य से बाहर की खरीदारी तथा बिजनेस-टू-बिज़नेस लेन-देन से जुड़े बिल शामिल नहीं किए जाते. निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल पिछले महीने के दौरान किए गए लेन-देन के बिल ही ड्रा के लिए पात्र होते हैं.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नवाचार, पारदर्शिता और सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाबवासियों से इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 October 2025 - 9:22 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of De-Addiction Campaign : 232वें पंजाब पुलिस हत्थे चढ़े साथ 67 नशा तस्कर, नशीले पदार्थ भी बरामद

De-Addiction Campaign : 232वें पंजाब पुलिस हत्थे चढ़े साथ 67 नशा तस्कर, नशीले पदार्थ भी बरामद

20 October 2025 - 4:04 PM
Photo of डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी की अपील: दीवाली और बंदी छोड़ दिवस पर मनाएं खुशियां, पर बचाएं पर्यावरण

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी की अपील: दीवाली और बंदी छोड़ दिवस पर मनाएं खुशियां, पर बचाएं पर्यावरण

20 October 2025 - 3:41 PM
Photo of पंजाब की मिसाल: ‘आम आदमी क्लिनिक’ ने 4.20 करोड़ मरीजों को दिया मुफ्त और भरोसेमंद इलाज

पंजाब की मिसाल: ‘आम आदमी क्लिनिक’ ने 4.20 करोड़ मरीजों को दिया मुफ्त और भरोसेमंद इलाज

20 October 2025 - 3:15 PM
Photo of Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

20 October 2025 - 12:26 PM
Photo of पंजाब में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

पंजाब में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

20 October 2025 - 12:25 PM
Photo of पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

20 October 2025 - 11:38 AM
Photo of तरन तारन उपचुनाव : नामांकन के छठे दिन 14 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र

तरन तारन उपचुनाव : नामांकन के छठे दिन 14 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र

20 October 2025 - 11:37 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

20 October 2025 - 10:51 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाने के दिए निर्देश

20 October 2025 - 10:24 AM
Photo of जनवरी 2025 से 2408 विद्यार्थियों ने किया पंजाब विधानसभा का दौरा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

जनवरी 2025 से 2408 विद्यार्थियों ने किया पंजाब विधानसभा का दौरा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

20 October 2025 - 9:44 AM
Back to top button