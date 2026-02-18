Uttar Pradeshधर्मराज्य

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल, हालिया केस स्टडी में खुलासा

Shanti Kumari18 February 2026 - 7:53 AM
2 minutes read
Ram Mandir

Ram Mandir : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। IIM लखनऊ की एक हालिया केस स्टडी ने इस विकास को विस्तार से प्रस्तुत किया है, जिसमें पर्यटन, निवेश, रोजगार, और कर राजस्व में बड़े पैमाने पर उछाल की जानकारी दी गई है।

मंदिर निर्माण से पहले और बाद की आर्थिक स्थिति में बदलाव

IIM लखनऊ की रिपोर्ट ने अयोध्या की आर्थिक परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है, जिसमें राम मंदिर निर्माण से पहले की स्थिति और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया गया। मंदिर के निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से एक धार्मिक तीर्थस्थान के रूप में सीमित थी, लेकिन अब यह एक प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र बन चुका है।

पर्यटन, रोजगार और राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन आधारित गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कर राजस्व 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही, आतिथ्य, निर्माण, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का तीव्र विस्तार हुआ है।

₹1 लाख करोड़ का व्यापारिक कारोबार

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से देशभर में ₹1 लाख करोड़ से अधिक का व्यापारिक कारोबार हुआ है। अयोध्या में पर्यटन और संबंधित उद्योगों की वृद्धि से स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है।

हर दिन 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन

राम मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, जिससे आतिथ्य और उससे जुड़े उद्योगों को नई गति मिली है। इसके परिणामस्वरूप अयोध्या में 150 से अधिक नए होटल और होमस्टे स्थापित हुए हैं, और कई बड़े होटल चेंस भी राम नगरी में विस्तार कर रहे हैं।

MSME और रोजगार सृजन

अयोध्या में लगभग 6,000 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) स्थापित हुए हैं। अगले 4-5 वर्षों में पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का अनुमान है। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की दैनिक आय ₹2,500 तक पहुंच गई है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में तीव्र वृद्धि

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई है। भूमि के दामों में वृद्धि हुई है, और नए निर्माण कार्यों के लिए कई निवेशकों ने अयोध्या को अपनी प्राथमिकता बनाई है।

IIM लखनऊ की रिपोर्ट की विधानसभा में चर्चा

राम मंदिर के प्रभावों पर आधारित IIM लखनऊ की रिपोर्ट की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हुई। योगी सरकार के लोकनिर्माण विभाग राज्यमंत्री और सहारनपुर के देवबंद से विधायक कुंवर बृजेश सिंह ने सदन में इस रिपोर्ट का उल्लेख किया, और बताया कि कैसे अयोध्या में धार्मिक और पर्यटन विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है।

ये भी पढ़ें – अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari18 February 2026 - 7:53 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

17 February 2026 - 7:31 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

17 February 2026 - 5:36 PM
Photo of लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

17 February 2026 - 4:10 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

17 February 2026 - 3:33 PM
Photo of हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

17 February 2026 - 3:11 PM
Photo of विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

17 February 2026 - 2:48 PM
Photo of ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

17 February 2026 - 2:33 PM
Photo of UP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन : मनरेगा और कानून व्यवस्था को लेकर टकराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

UP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन : मनरेगा और कानून व्यवस्था को लेकर टकराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

17 February 2026 - 2:11 PM
Photo of इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

17 February 2026 - 1:13 PM
Photo of शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

17 February 2026 - 1:11 PM
Back to top button