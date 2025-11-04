Raja Warring Notice : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान एवं लुधियाना से लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आयोजित एक चुनावी जनसभा में स्वर्गीय गृह मंत्री बूटा सिंह के प्रति इस्तेमाल की गई शब्दावली पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लिया है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर आयोग की कार्रवाई

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ध्यान में आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा देश के स्वर्गीय गृह मंत्री एवं दलित नेता बूटा सिंह के प्रति रंग और नस्ल के आधार पर टिप्पणी करने की बात सामने आई है.

उन्होंने कहा कि आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को 6 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है, साथ ही तरनतारन के रिटर्निंग अफसर को भी 4 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : हरपाल सिंह चीमा का बड़ा एलान – पेंशनरों की जिंदगी बदल देगा यह नया पोर्टल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप