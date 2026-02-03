Punjabराज्य

पंजाब विजिलेंस ने क्लर्क को 2700 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

Ajay Yadav3 February 2026 - 9:07 AM
1 minute read
Punjab Vigilance Bureau :
पंजाब विजिलेंस ने क्लर्क को 2700 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

Punjab Vigilance Bureau : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई मुहिम के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बठिंडा में तैनात क्लर्क डेविड को 2700 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपी को कन्हैया नगर, जिला बठिंडा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता एजेंट राजा मित्तल के दफ्तर में एक दिहाड़ीदार के रूप में काम करता है और आरटीओ बठिंडा से संबंधित कार्य संभालता है, उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी आरटीओ बठिंडा में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की ऑनलाइन सत्यापन की ड्यूटी निभा रहा था. लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता की फाइलों का सत्यापन नहीं कर रहा था और उन फाइलों का सत्यापन करवाने के लिए प्रति फाइल 300 रुपये की मांग कर रहा था. आरोपी ने शिकायतकर्ता को बठिंडा के बस स्टैंड पर बुलाया और 2100 रुपये रिश्वत के रूप में लिए तथा फिर गैर-कानूनी रिश्वत के रूप में 3000 रुपये की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, बठिंडा से संपर्क किया.

विजिलेंस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया आरोपी

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसमें आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 2700 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा में मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें – राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 February 2026 - 9:07 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of झारखंड में शूरवीरों को नमन: CM हेमंत सोरेन ने सेरेंगसिया शहीद स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि, 197 विकास योजनाओं का उद्घाटन

झारखंड में शूरवीरों को नमन: CM हेमंत सोरेन ने सेरेंगसिया शहीद स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि, 197 विकास योजनाओं का उद्घाटन

2 February 2026 - 6:47 PM
Photo of पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

2 February 2026 - 5:27 PM
Photo of एग्जाम सेंटर पर रही अनुपस्थित, फिर भी बनी राज्य टॉपर, अब मिली 5 साल जेल की सजा

एग्जाम सेंटर पर रही अनुपस्थित, फिर भी बनी राज्य टॉपर, अब मिली 5 साल जेल की सजा

2 February 2026 - 4:20 PM
Photo of हरियाणा में पंडित जसराज जयंती, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मान

हरियाणा में पंडित जसराज जयंती, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मान

2 February 2026 - 4:11 PM
Photo of फडणवीस ने एनसीपी विलय पर सवाल उठाया, अरविंद सावंत ने BJP को घेरा

फडणवीस ने एनसीपी विलय पर सवाल उठाया, अरविंद सावंत ने BJP को घेरा

2 February 2026 - 3:36 PM
Photo of सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

2 February 2026 - 2:04 PM
Photo of सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

2 February 2026 - 1:37 PM
Photo of बिहार के औरंगाबाद में पांच बच्चियों ने जहर खाया, चार की मौत से मचा हड़कंप

बिहार के औरंगाबाद में पांच बच्चियों ने जहर खाया, चार की मौत से मचा हड़कंप

2 February 2026 - 12:58 PM
Photo of पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्रीय बजट पर जताई निराशा, कहा- पंजाब और किसानों को अनदेखा किया

पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्रीय बजट पर जताई निराशा, कहा- पंजाब और किसानों को अनदेखा किया

2 February 2026 - 12:38 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने पीएम से हलवारा हवाई अड्डा शहीद करतार सिंह सराभा के नाम रखने की अपील की

सीएम भगवंत मान ने पीएम से हलवारा हवाई अड्डा शहीद करतार सिंह सराभा के नाम रखने की अपील की

2 February 2026 - 12:01 PM
Back to top button