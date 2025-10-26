Punjab

पंजाब पुलिस ने 238वें दिन 90 नशा तस्करों को 6.1 किलोग्राम हेरोइन और 1.7 किलोग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार

Ajay Yadav26 October 2025 - 1:59 PM
1 minute read
Punjab Police :
पंजाब पुलिस ने 238वें दिन 90 नशा तस्करों को 6.1 किलोग्राम हेरोइन और 1.7 किलोग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार

  • पंजाब पुलिस ने 344 स्थानों पर छापे मारे
  • 90 तस्कर गिरफ्तार और 78 FIR दर्ज की गई
  • हेरोइन, अफीम और नशीली गोलियां बरामद हुई
  • 1000 पुलिसकर्मी 120 टीमों में शामिल हुए
  • 41 लोग नशा मुक्ति के लिए राजी किए गए

Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 238वें लगातार दिन, पंजाब पुलिस ने शनिवार को राज्यभर में 344 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 78 एफआईआर दर्ज कीं. इसके साथ ही, 238 दिनों में अब तक कुल 34,082 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

अफीम और नशीली गोलियां बरामद

छापेमारी के परिणामस्वरूप गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 6.1 किलो हेरोइन, 1.7 किलो अफीम, 696 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29,490 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ चल रही जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है.

344 छापे और 41 नशा मुक्ति

66 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 344 स्थानों पर छापे मारे. दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 344 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. राज्य सरकार ने पंजाब से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है. इसी के तहत आज पंजाब पुलिस ने 41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

