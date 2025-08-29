Punjab

पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 180वें दिन 84 तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.8 किलो हेरोइन बरामद

Ajay Yadav29 August 2025 - 3:22 PM
2 minutes read
Anti Drug Campaign :
पंजाब पुलिस ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' के 180वें दिन 84 तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.8 किलो हेरोइन बरामद

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब पुलिस ने 138 रेलवे स्टेशनों पर छापेमारी की
  • 1189 लोगों की जांच और 7 संदिग्ध पकड़े गए
  • 84 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन-भूक्की बरामद
  • 180 दिनों में 27,508 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं
  • नशा मुक्त पंजाब के लिए तीन-आयामी रणनीति लागू है

Anti Drug Campaign : प्रदेश से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” को 180वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने आज प्रदेशभर के 138 रेलवे स्टेशनों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया.

यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर प्रदेश के सभी 28 जिलों में एक ही समय पर चलाया गया. इस राज्य-स्तरीय कार्रवाई की निजी तौर पर निगरानी कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि सभी सीपीज/एसएसपीज को इस कार्रवाई को सफल बनाने के लिए गजटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी पुलिस बल तैनात करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है.

138 रेलवे स्टेशनों पर व्यापक जांच

उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 138 रेलवे स्टेशनों पर चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1189 लोगों की जांच की गई, उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान 7 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए काबू भी किया गया.

इसके अलावा, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए आज 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1.8 किलो हेरोइन, 24 किलो भूक्की और 5400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. इस तरह केवल 180 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,508 हो गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिये कहा है.

120 पुलिस टीमों ने प्रदेशभर छापेमारी की

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 62 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने प्रदेशभर में छापेमारी की, जिसके बाद राज्यभर में 57 एफआईआर दर्ज की गईं हैं. स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में 58 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : अब मेरठ से वाराणसी तक सीधा सफर, मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का वाराणसी तक विस्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 August 2025 - 3:22 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल का केंद्र से सवाल, जब पानी चाहिए था तो नियम नहीं देखे, अब क्यों चुप?

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल का केंद्र से सवाल, जब पानी चाहिए था तो नियम नहीं देखे, अब क्यों चुप?

29 August 2025 - 8:21 PM
Photo of पंजाब को मिलेगी नई औद्योगिक उड़ान, लुधियाना में स्थापित होगा आधुनिक स्टील प्लांट

पंजाब को मिलेगी नई औद्योगिक उड़ान, लुधियाना में स्थापित होगा आधुनिक स्टील प्लांट

29 August 2025 - 7:43 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की लुधियाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और पंजाब में 5 ITI हब स्थापित करने की मांग

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की लुधियाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और पंजाब में 5 ITI हब स्थापित करने की मांग

29 August 2025 - 7:38 PM
Photo of CM भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए

CM भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए

29 August 2025 - 7:01 PM
Photo of बाढ़ के बीच ‘आप’ विधायक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आदर-सम्मान से पहुंचाया सुरक्षित, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रहीं वायरल

बाढ़ के बीच ‘आप’ विधायक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आदर-सम्मान से पहुंचाया सुरक्षित, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रहीं वायरल

29 August 2025 - 6:07 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: युवाओं को मिलेंगे मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के सुनहरे मौके

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: युवाओं को मिलेंगे मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के सुनहरे मौके

29 August 2025 - 5:31 PM
Photo of पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट किया जारी, बाढ़ं से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए टीमें और एंबुलेंस तैनात

पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट किया जारी, बाढ़ं से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए टीमें और एंबुलेंस तैनात

29 August 2025 - 3:55 PM
Photo of पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने एस.सी./एस.टी. अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने एस.सी./एस.टी. अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश

29 August 2025 - 2:57 PM
Photo of पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 8 नई स्थानीय निकाय सेवाएं की शुरू

पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 8 नई स्थानीय निकाय सेवाएं की शुरू

29 August 2025 - 2:10 PM
Photo of पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

29 August 2025 - 1:45 PM
Back to top button