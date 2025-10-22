बड़ी ख़बरराज्य

पंजाब में धान खरीद सीज़न: 4.32 लाख किसानों को एम.एस.पी. का लाभ, लिफ्टिंग 71% तक पहुंची

Amzad Khan22 October 2025 - 7:32 PM
1 minute read
Punjab Paddy MSP 2025 :
"पंजाब में धान खरीद सीज़न के दौरान किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिलता हुआ दृश्य।"

Chandigarh : धान के खरीद सीज़न को सुचारू बनाने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई सक्रिय पहल के चलते 21 अक्टूबर तक 4,32,458 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ मिला है.

अब तक 57,546 किसानों को मिला MSP का लाभ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में खरीद, लिफ्टिंग और भुगतान पूरी तेजी से जारी हैं. अब तक 57,546 किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिलने के साथ पटियाला ज़िला सबसे आगे है. वहीं, बाढ़ से प्रभावित तरनतारन में 38,578 किसानों को लाभ मिलने के साथ यह दूसरे स्थान पर है और फिरोजपुर 35,501 किसानों के साथ तीसरे स्थान पर है.

58,40,618.72 मीट्रिक टन धान की हुई आमद

उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर शाम तक राज्यभर की मंडियों में कुल 58,40,618.72 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है. इनमें से 56,04,976.76 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और  इस तरह यह आंकड़ा 95 प्रतिशत बनता है. गौरतलब है कि अब तक 39,85,173.28 मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग हो चुकी है, जो कुल खरीदी गई फसल का लगभग 71 प्रतिशत है.

