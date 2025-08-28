Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 179वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 333 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 99 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 68 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 179 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 27,409 हो गई है।

इस छापेमारी में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 985 ग्राम हेरोइन, 21 किलो भुक्की, 1625 नशीली गोलियां, कैप्सूल और 9850 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।

यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी हेतु वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

विवरण साझा करते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 64 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की। उन्होंने आगे कहा कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 364 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू करने से पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाओ’ अभियान के तहत आज 54 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास इलाज के लिए राज़ी किया है।

