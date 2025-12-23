Punjab

क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर जिलों में नाइट ऑपरेशन और सख्त चेकिंग के आदेश

Ajay Yadav23 December 2025 - 10:39 AM
1 minute read
Punjab News :
क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर जिलों में नाइट ऑपरेशन और सख्त चेकिंग के आदेश

Punjab News : क्रिसमस और नववर्ष के करीब आने के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने राज्य मे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव ने सभी पुलिस कमिश्ररों और एस.एस.पीज. को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके अलावा, उन्होंने अगले कुछ दिनों तक पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार ऑनलाइन बैठकें करके सुरक्षा तैयारियों को चुस्त-दुरुस्त रखने की भी फैसला किया है.

सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी

डी.जी.पी. गौरव यादव ने कहा कि सीमावर्ती जिलों जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन आदि मे सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धुंध का मौसम होने की वजह से सीमा पार से देश व समाज विरोधी तत्वों को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिलता है, उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के पुलिस उच्चाधिकारियों से कहा है कि वह अपने क्षेत्रों में नाइट डोमिनेंस ऑपरेशन को तेज करें जिससे कि देश विरोधी तत्वों को लगातार यह संदेश मिले कि जमीनी स्तर पर पंजाब पुलिस की उपस्थिति मौजूद है, उन्होंने राज्य में प्रविष्ट होने वाले मार्गों पर चैकिंग अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए हैं और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की पूरी तरह से चैकिंग करने के लिए कहा गया है.

सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और नाइट अलर्ट बढ़ा

जम्मू-कश्मीर से आने वाले वाहनों की अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. पंजाब पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही सेकंड लाइन आफ डिफेस की भूमिका निभा रही है. इन इलाकों में स्थापित पुलिस नाकों को और मजबूत बनाने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. धुंध के मौसम को ध्यान में रखते हुए डी.जी.पी. गौरव यादव ने जनवरी और फरवरी में बार्डर के नजदीक सभी इलाकों में सुरक्षा और सख्त करने का निर्देश दिया है. इन क्षेत्रों के पुलिस थानों को रात के समय विशेष रूप से सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 December 2025 - 10:39 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब की नई औद्योगिक नीति : उद्योगों को मिलेगी तेज मंजूरी और राहत

पंजाब की नई औद्योगिक नीति : उद्योगों को मिलेगी तेज मंजूरी और राहत

23 December 2025 - 9:57 AM
Photo of फरीदकोट में पटवारी के सहयोगी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

फरीदकोट में पटवारी के सहयोगी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

23 December 2025 - 9:09 AM
Photo of पंजाब में 56 स्मार्ट सेवाएं, जानिए परिवहन विभाग ने क्या बदलाव किए

पंजाब में 56 स्मार्ट सेवाएं, जानिए परिवहन विभाग ने क्या बदलाव किए

22 December 2025 - 6:00 PM
Photo of पटियाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीमों की सख्त कार्रवाई, तीन दिनों में 13 बाल भिक्षुकों का रेस्क्यू

पटियाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीमों की सख्त कार्रवाई, तीन दिनों में 13 बाल भिक्षुकों का रेस्क्यू

22 December 2025 - 1:38 PM
Photo of बाल भिक्षा माफिया पर मान सरकार की बड़ी चोट, मोहाली बना पंजाब का नंबर-1 जिला

बाल भिक्षा माफिया पर मान सरकार की बड़ी चोट, मोहाली बना पंजाब का नंबर-1 जिला

22 December 2025 - 11:57 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, इन पवित्र शहरों में श्रद्धालुओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, इन पवित्र शहरों में श्रद्धालुओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

22 December 2025 - 11:27 AM
Photo of ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ : 295वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन के साथ 151 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशा विरुद्ध’ : 295वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन के साथ 151 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार

22 December 2025 - 10:18 AM
Photo of पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा, युवाओं के भविष्य पर जताई प्रतिबद्धता

पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा, युवाओं के भविष्य पर जताई प्रतिबद्धता

22 December 2025 - 9:38 AM
Photo of पंजाब के सरकारी स्कूलों का नया कीर्तिमान, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में लिया हिस्सा

पंजाब के सरकारी स्कूलों का नया कीर्तिमान, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में लिया हिस्सा

22 December 2025 - 7:45 AM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ : 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने 151 नशा तस्करों को 3.1 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ : 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने 151 नशा तस्करों को 3.1 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

21 December 2025 - 7:44 PM
Back to top button