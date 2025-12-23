Punjab News : क्रिसमस और नववर्ष के करीब आने के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने राज्य मे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव ने सभी पुलिस कमिश्ररों और एस.एस.पीज. को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके अलावा, उन्होंने अगले कुछ दिनों तक पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार ऑनलाइन बैठकें करके सुरक्षा तैयारियों को चुस्त-दुरुस्त रखने की भी फैसला किया है.

सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी

डी.जी.पी. गौरव यादव ने कहा कि सीमावर्ती जिलों जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन आदि मे सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धुंध का मौसम होने की वजह से सीमा पार से देश व समाज विरोधी तत्वों को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिलता है, उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के पुलिस उच्चाधिकारियों से कहा है कि वह अपने क्षेत्रों में नाइट डोमिनेंस ऑपरेशन को तेज करें जिससे कि देश विरोधी तत्वों को लगातार यह संदेश मिले कि जमीनी स्तर पर पंजाब पुलिस की उपस्थिति मौजूद है, उन्होंने राज्य में प्रविष्ट होने वाले मार्गों पर चैकिंग अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए हैं और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की पूरी तरह से चैकिंग करने के लिए कहा गया है.

सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और नाइट अलर्ट बढ़ा

जम्मू-कश्मीर से आने वाले वाहनों की अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. पंजाब पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही सेकंड लाइन आफ डिफेस की भूमिका निभा रही है. इन इलाकों में स्थापित पुलिस नाकों को और मजबूत बनाने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. धुंध के मौसम को ध्यान में रखते हुए डी.जी.पी. गौरव यादव ने जनवरी और फरवरी में बार्डर के नजदीक सभी इलाकों में सुरक्षा और सख्त करने का निर्देश दिया है. इन क्षेत्रों के पुलिस थानों को रात के समय विशेष रूप से सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं.

