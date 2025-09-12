Punjab NCC Cadets : पंजाब के NCC कैडेट्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. पंजाब डायरेक्टरेट के कैडेट्स ने ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप (AITSC) सीनियर डिवीज़न चैम्पियनशिप 2024 और 2025, लगातार दो साल जीतकर पूरे देश में अपना परचम लहरा दिया है. यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि पंजाब की युवा ताकत और अनुशासन का प्रतीक है.

पंजाब NCC ने महाराष्ट्र-कर्नाटक को हराकर बनाई पहचान

राज्य के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कैडेट्स को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह जीत कैडेट्स की हिम्मत, मेहनत और अनुशासन का नतीजा है. उन्होंने कहा कि पंजाब NCC ने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे मजबूत डायरेक्टरेट्स को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है.

NCC कैडेट्स की सेवा और अनुशासन की मिसाल

मंत्री ने बताया कि यह जीत केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश सेवा की भावना को भी दर्शाती है. पंजाब के ये कैडेट्स सिर्फ मेडल जीतने वाले खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि असली हीरो भी हैं. हाल ही में “ऑपरेशन सिंदूर” और पंजाब में आई बाढ़ के दौरान कैडेट्स ने राहत और बचाव कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन्होंने संकट की घड़ी में प्रशासन और लोगों का हाथ थामकर साबित किया कि NCC का असली मकसद “अनुशासन और सेवा सर्वोपरि” है.

युवाओं के अनुशासन और जज़्बे की नई मिसाल

कैडेट्स का यह दोहरा रोल मैदान पर चैम्पियन और समाज में रक्षक NCC की असली पहचान को दर्शाता है. उनकी यह सफलता पंजाब डायरेक्टरेट को पूरे देश में अनुशासन और नेतृत्व का प्रतीक बना रही है. स. हरजोत सिंह बैंस ने आगे कहा कि यह जीत किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है.

अब पंजाब NCC पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेगा और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. उन्होंने कैडेट्स, उनके प्रशिक्षकों और पूरी NCC टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि पंजाब के युवाओं ने यह दिखा दिया है कि अगर जज़्बा और अनुशासन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं.

