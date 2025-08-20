Punjab

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Ajay Yadav20 August 2025 - 1:53 PM
1 minute read
Chandigarh News :
  • हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी
  • रजिस्ट्रार को मिला धमकी भरा ई-मेल
  • पुलिस और बम स्क्वायड मौके पर पहुंची
  • सर्च में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला
  • सुरक्षा बढ़ी, हर आने-जाने वाला चेक

Chandigarh News : चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई है. पुलिस कंट्रोल रूम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हाईकोर्ट परिसर में सर्च अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.

पुलिस टीमें कर रहीं सर्च ऑपरेशन

चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. जैसे ही यह जानकारी मिली, चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है. और तुरंत हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस की टीमें हाईकोर्ट परिसर में सर्च अभियान चला रही हैं. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दल-बल सहित मौके पर पहुंच गए हैं.

हाईकोर्ट परिसर की हर कोने की बारीकी से जांच

हाइकोर्ट को इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, और एक बार फिर इसी तरह की धमकी मिली है. बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई. सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम हरकत में आया और तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम स्क्वायड और ऑपरेशन सेल की टीम मौके पर पहुंच गई. हाइकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं.

मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार को धमकी भरा ई-मेल आया है. कुछ समय पहले भी बम से उड़ाने की एक मेल आई थी, लेकिन सर्च के दौरान कुछ नहीं मिला था. हालांकि पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है. हाईकोर्ट में आने जाने वाले लोगों की भी तलाशी ली जा रही है.

