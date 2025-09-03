Punjabराज्य

भारी बारिश में फंसे गांवों तक नाव से पहुंचे मंत्री हरजोत सिंह बैंस, 30 से ज़्यादा राहत शिविर किए शुरू

Amzad Khan3 September 2025 - 4:49 PM
Punjab Flood Relief Work
भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Punjab Flood Relief Work : पंजाब में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं. सतलुज नदी के किनारे बसे गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसी संकट की घड़ी में, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस खुद लोगों की मदद के लिए मैदान में उतरे.

मंगलवार को मंत्री बैंस ने नाव और मोटरसाइकिल का सहारा लेकर उन गाँवों का दौरा किया, जहां पानी भर जाने की वजह से पहुँचना आसान नहीं था. वे हरसा बेला, भानम, भल्लन, भल्लरी, नांगरा, बेला रामगढ़ और बेला ध्यानी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुँचे और राहत शिविरों का भी जायज़ा लिया.

30 से अधिक राहत शिविरों में जरूरतमंदों को मिल रही मदद

बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूरी तरह लोगों के साथ खड़ी है. उन्होंने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में 30 से ज़्यादा राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, दवाइयाँ और रहने की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी हाल में राहत कार्य में ढिलाई नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने स्थानीय युवा क्लबों और महिला मंडलों से भी अपील की कि वे प्रशासन के साथ मिलकर मदद करें.

संवेदनशील इलाकों में सतर्कता, कंट्रोल रूम नंबर जारी

नदी और नहर के किनारों का निरीक्षण करते हुए बैंस ने जल कटाव से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और राहत केंद्र पूरी तरह तैयार हैं. बैंस ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि प्रशासन हर ज़रूरी कदम उठा रहा है ताकि किसी की जान-माल का नुकसान न हो. आपात स्थिति में सहायता के लिए श्री आनंदपुर साहिब के निवासी कंट्रोल रूम नंबर 87279-62441 पर संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : AAP की ओर से पंजाब बाढ़ राहत: अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज दिल्ली से राहत सामग्री लेकर रवाना

